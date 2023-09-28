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铁路中秋国庆黄金周运输预计发送旅客1.9亿人次

樊曦、王优玲
2023年09月28日09:18 | 来源：新华网
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原标题：铁路中秋国庆黄金周运输预计发送旅客1.9亿人次

　　记者27日从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路中秋国庆黄金周运输27日启动，自9月27日至10月8日，为期12天，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，日均发送旅客1583万人次。

　　国铁集团客运部负责人介绍，今年中秋、国庆假期长达8天，旅客出行意愿强烈，探亲流、旅游流交织，铁路客流呈现强劲增长态势。从铁路12306售票系统火车票预售情况来看，假期首尾以长途客流为主、中间短途客流居多，9月13日启动假期运输售票以来，12306售票系统已平稳度过售票高峰。

　　该负责人说，铁路部门将千方百计增加运力，持续提升客运服务品质，做好应急保障，强化重点物资保障力度。全国铁路实行高峰列车运行图，进一步优化运输组织，日均计划开行旅客列车11500余列，较日常增加1850余列，其中最高峰日安排开行列车将超过12000列，日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%。

　　铁路部门提示，10月1日至4日，各个方向火车票相对充足，暂时未买到火车票的旅客朋友，可选择错峰出行或候补购票、中转换乘等方式，同时及时关注各地增开列车信息，第一时间购票。利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友通过官方渠道购票，保护自身合法权益和个人信息安全。中秋国庆黄金周铁路客流大，请旅客朋友合理安排行程，预留充足时间进站乘车，按规定携带随身物品，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同维护良好旅行环境。

(责编：申佳平、陈键)
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