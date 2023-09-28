9月27日，2023年中国人寿改革发展研讨会暨首届科技创新大会在北京举行。会议聚焦“数字化转型”重点领域，共同探讨突破举措，明确集团数字化建设重点工程，以凝聚共识，为加快建设世界一流金融保险集团奠定坚实基础。

在开幕致辞中，中国人寿集团党委书记、董事长白涛要求，要把科技创新摆在更加重要的位置，加快推进中国人寿的数字化转型，用数字化推动集团一体化、综合化发展，充分发挥中国人寿综合金融优势，激发数据要素活力，将数据资源转化为数据资产、数据资本，为推进金融行业的高质量发展贡献国寿智慧和力量。

此外，白涛还在总结发言中提出，中国人寿的数字化水平总体上处于国内同业的第一方阵，数字化作为集团面向未来的五大战略之一，既是建设世界一流的重大基础性工程，也是打造“引领型、权威型、赋能型”总部、强化集团“管战略、管干部、管资本、管风险、管协同、管品牌、管党建”定位的重要突破口。白涛强调，要充分运用科技手段，把加强“七管”建设和数字化转型有机融合起来，压实主体责任，厘清管控职责，形成项目清单，加快推进开发。要善用数字化思维、依托数字化技术，把数字化转型这篇大文章做好，进一步打通中国人寿集团管控中的断点、堵点，推动“七管”迈上新台阶，为建设世界一流企业提供强有力支撑。

会议交流研讨环节，中国人寿集团党委副书记、总裁蔡希良围绕“推进金融科技资源整合”交流发言。他表示，集团化经营过程中必须深入推动金融科技资源整合，提升全集团科技水平，进而推动其他业务资源整合，整体提升经营管理水平。蔡希良强调，要扎实做好科技资源整合的三项基础工作，一是明确规划，统一思想，统一行动；二是统一标准，重点以数据标准化建设为切入点和突破口；三是利益共赢，按照内部市场化原则，在整体最优的原则下实现各方共赢。

会议开幕式环节由中国人寿集团党委委员、副总裁杨丽平主持。该环节发布了中国人寿“数智消保”管理系统、国寿全家福2.0等科技成果，表彰了中国人寿首届科技进步奖获奖代表。会议还邀请了外部专家清华大学互联网产业研究院院长朱岩作《金融企业数字化转型与创新》主题演讲。

研讨会期间，中国人寿集团党委委员、副总裁杨丽平围绕“数据转变为生产要素”交流发言。集团公司金融科技部作“数字化转型”主题汇报。集团旗下寿险公司、资产公司就“将数据转变为生产要素”交流发言，广发银行、财险公司、养老险公司就“构建数字化客户服务生态”交流发言，电商公司就“共建共享的数字化基础设施建设”交流发言。

(责编：董童、李源)

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