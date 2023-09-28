9月23日，杭州亚运会开幕。杭州亚运会不仅赛事规模和复杂度都远超往届，而且秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念，立足于采用创新技术，从场馆运营维护到服务保障，再到观赛体验持续提升，让“智能亚运”办赛理念深入赛事筹备的方方面面，通过提升杭州亚运会的智能化水平，实现大赛高效组织和运作，并为运动员、裁判员和观众提供良好的服务和体验，向亚洲、乃至全球呈现精彩赛会。

近期，中国首位冬奥冠军杨扬携手英特尔中国市场部总经理吕冬、联想智慧文体业务总经理王磊，共同探访了杭州亚运会信息技术指挥中心、竞赛信息中心、主媒体中心等多个场馆，深度体验了亚运会背后的科技力量，并解锁了搭载英特尔酷睿处理器的vPro平台如何助力实现“智能亚运”。

杨扬表示，报道赛场盛况感触最深、接触最直接的当属高性能的计算机终端，其不仅提供人机“接口”，为智慧亚运报道提供无以替代的交互职能，而且为管理、运作、媒体等各路人员直接提供智慧体验和多种科技能力。

吕冬提出，面对杭州亚运会这样复杂的大型赛事，需要依靠计算以及智能等前沿科技强大而稳定的支持，确保其顺利进行。本届亚运会官方指定的联想终端，基于搭载英特尔酷睿处理器的vPro平台，可以满足赛事组织、运作的高复杂度，且vPro平台技术曾在2022年北京冬奥会等大型国际赛事投入使用，并出色完成任务，能够为杭州亚运会多种智能应用提供系统化保障。

王磊介绍，亚运会使用的联想ThinkCentre大师系列电脑是基于搭载酷睿处理器的vPro平台，具备高性能、稳定性、安全性，以及远程管理等特性，可以助力杭州亚运会实现安全、稳定和高效的全面管理，且提升其智能水平，为智能亚运“提供稳健基础”。

据英特尔方面介绍，vPro平台可以提供强劲且稳定的性能，内置的AI加速能够实现终端自身的智能化管理，可以对速度、时延有苛刻要求的多媒体报道内容制作、传输等智能应用提供支持，更好地展现智能化风采；同时，vPro平台也能通过强劲的性能赋能人工智能在商用客户端的应用，帮助大赛提升各种智能应用的性能和效率，不仅能辅助判罚，跟踪运动员动态，还能定格运动员精彩的“子弹时间”， 从而更好地传递体育精神。杭州亚运会志在打造成首届“碳中和”亚运会，并将环境可持续理念融入赛事时时处处。而英特尔酷睿处理器的高性能混合架构，可以通过专业级性能和负载优化提供更高效率或降低能耗，实现“智能”减排。

同时，vPro平台的远程管理功能可以实现终端设备的实时远程管理和维护，减少维护本届大赛计算机终端的联想运维团队人数，从而降低人力和时间成本；vPro平台具备全生命管理功能，可有力支持杭州亚运会电脑在赛事后经过一键擦除/开关机等功能便捷处理，转做其他用途，实现节约和可持续利用；而且，vPro平台也能通过硬件级安全保护，全面实现操作系统以下的保护、应用和数据保护，保障赛事更安全运作。

(责编：董童、李源)

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