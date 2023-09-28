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交通银行北京市分行：以金融创新助力国际消费中心城市建设

2023年09月28日17:05 | 来源：人民网
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2023年北京新消费品牌创新发展大会于9月26日在北京举行，交通银行北京市分行连续第二年作为大会独家金融合作方携特色产品和服务亮相，通过多种形式向广大观众系统展示交行在助力打造一流国际消费中心城市、推动消费升级提质及增强市民群众获得感等方面的举措和成果。

据了解，为进一步促进新消费崛起和老字号“焕新”，交通银行积极对接国家战略和政策导向，依托集团综合化经营优势和客户基础，坚持提升数字人民币综合化服务水平，不断优化创新数字人民币应用场景，已落地的特色场景涵盖政务民生、商超消费、交通出行、教育医疗、互联网等领域，持续完善数字人民币生态体系建设。交通银行信用卡紧跟热点潮流，不断加强产品创新，先后发布了一系列主题信用卡，通过细分领域的场景打造和优惠活动，为不同圈层的年轻人带来更有趣、更实惠的消费体验。

同时，交通银行还将促消费行动与各类贷款产品相结合，助梦起航、“贷”动梦想。其中，以“普惠e贷”为代表的综合融资产品体系，通过“线上标准产品+场景定制+产业链产品”的综合服务方案，惠及小微百业万户。“普惠e贷”作为线上标准化产品，以数据模型构建客户画像、以线上智能提升客户体验、以信息监测强化风险防控，推动普惠金融服务提质增效。

交通银行北京市分行相关负责人表示，未来该行将围绕支持消费品牌培育、打造消费新业态新场景、支持老字号创新发展等方面，充分发挥金融创新优势，加大对新消费品牌企业、孵化基地和专业机构支持力度，为推动北京国际消费中心城市建设贡献交行力量。

(责编：董童、李源)
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