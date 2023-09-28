原标题：你好，精耕者 | 执“数智”之笔，谱时代新篇

当前，科技创新能力已经成为衡量企业乃至国家综合实力的重要指标，更为推进中国式现代化提供了强大的发展动能。据国家互联网信息办公室在《数字中国发展报告(2022年)》中统计显示，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，占国内生产总值比重提升至41.5%。可以说，数字经济已成为国民经济稳增长、促转型的重要引擎。

随着数字技术的不断迭代和落地实践，传统产业迎来了深化变革的契机，基于数字技术的新产业也获得快速发展，涌现出大量的商业新场景、新业态和新模式。紫光股份旗下新华三集团作为数字化建设主力军，通过精研云智原生技术，深耕行业应用场景，打造了领先的数字化解决方案，依托不断进化的数字大脑，正在加速推进数字化变革的智能化升级，为建设数字中国提供强有力支撑。

数字化技术创新只有融入行业场景中，才能真正释放出自身的价值。围绕“精耕务实为时代赋智慧”的理念，新华三集团在智慧医疗、智慧矿山、智能制造、智慧交通、智慧城市等百行百业开展实践，让数字技术深入社会治理、民生服务等各个领域，成为增进民生福祉的利器。

城市数智力：杭州人人都在用的“滨安码”

家住杭州高新区（滨江）西兴街道铁岭花园的刘先生在城建施工期间深受噪音与粉尘干扰。为合理合法地保障自身权益，解决生活困扰，刘先生拿起手机扫了扫“滨安码”，点开“我要投诉”，发送一段语音并上传图片。几分钟后，网格员就回电向刘先生核实情况。确认属实后，“滨安码”平台将该投诉信息经区基层智治系统，流转至住建部门。在住建部门的督促下，施工方立即进行整改处理。不到2天时间，工地就设置起了防噪声屏障，并对施工车辆进行限速，最大程度减少噪音影响。2天后，在“评价”环节中，刘先生满意地点选了反馈。过去政务服务中存在“办事慢、办事繁、办事难”等群众普遍苦恼的问题在“滨安码”的帮助下不复存在，数字平台的实时应用连接起一线工作人员和百姓的获得感与幸福感。

为人民群众来带便捷服务体验的“滨安码”，身后是滨江区覆盖街、社、网格的“基层智治系统”“一网统管系统”“一体化指挥系统”等平台和系统的贯通。新华三集团通过全面升级的云智原生数字技术，助力滨江构建了高度统一的数字政府创新平台，以“实时数据+智能算法+流程再造+制度重塑”的融合，实现“一屏观全域、一网管全城”，从底层上以数字化技术彻底重构城市的治理流程和制度。同时，借助私域大模型百业灵犀LinSeer，新华三也将助力高新区（滨江）在经济运行、应急救援、基层治理、生态环保等方面实现智能化的监测、分析、预警、处置和服务，推动城市数字化加速从“治理”迈向“智理”。

制造数智力：这家样板工厂有哪些秘籍

传统制造业始终面临着两大现实问题：一方面是供应与需求割裂、生产与消费割裂，导致企业无法及时有效应对市场需求的变化；另一方面，劳动密集型的传统流水线作业也给企业带来了效率、管理和成本等方面的诸多挑战。随着5G、AI、物联网、大数据等先进技术与制造业务的深度耦合，传统的人工流水线被高度自动化机器人取代，科技提高了柔性生产能力并对各个业务环节进行良好的运营管理，实现生产链、价值链、产业链的融合，极大程度缓解了制造业的现实压力。

位于杭州的新华三未来工厂，在建设之初就将“优化供应链”设为一项重要目标。通过新一代信息技术与制造业的深度融合，工厂建立起全链条、高效协同、全生命周期的服务性制造模式，从生产测试到仓储物流，工厂无人化作业覆盖全流程，整体自动化率达到88%。开启全面智能化运营后，工厂实现了进一步的降本增效，人员同比减少60%，人均产出提升了5倍，订单交付周期缩短了65%。与此同时，无感换线效率提升了7-12倍，这意味着柔性化制造能力也大大增强。新华三未来工厂已发展成为智能制造工厂的新标杆。

能源数智力：当AI视觉技术化身矿井“安全护卫”

在能源领域，日新月异的创新技术已在煤炭的生产、运输等环节中扮演了不可替代的关键角色，直接影响煤矿企业的生产与经济效益，成为煤炭行业高质量发展的关键一环。作为全国71个智能化矿山建设示范煤矿之一，陕煤神木柠条塔矿业在面对矿山智能化的发展趋势时，选择与新华三集团合作，采用新华三智慧矿山AI视觉解决方案构建以人为本的矿山应用体系，广泛应用于矿山的各个流程与场景，实现了井上天眼、井下千眼的统一，大大提升矿山高效稳定生产能力的同时，为矿山安全生产筑起安全屏障。

过去在柠条塔矿业，一条皮带联接起井上与井下两个不同的世界，一旦遇到皮带跑偏、皮带异物这些问题，矿山的生产就面临停滞和中断的风险。如今，新华三集团通过AI视觉的应用，用井下“智能视频终端+AI智能算法”的组合实现了对皮带上可能造成损害的异物的精准识别，并且在第一时间弹窗告警，方便相关人员紧急处理，保障了柠条塔矿业安全可靠的运行。同时通过部署了矿井视频AI分析云平台，提供特殊区域火焰检测等基础性的算法服务，实现井上下“三违（违章指挥、违章作业和违反劳动纪律）”行为分析预警，最大程度上消除井下生产过程中的风险因素，真正做到了提质增效和安全生产的统一。

医疗数智力：一场与时间和生命的数字赛跑

工作日傍晚，浙江大学附属第一医院（以下简称“浙大一院”）急诊部接到来自湖州市某二级医院一位高龄待产孕妇的紧急就诊需求，由于患者为高危孕产妇，病情复杂危急，留给医生反应的时间非常宝贵。在救护车转运途中，患者的血压、心率、血氧饱和胎心监护等生命体征数据已经通过急救车里的诊疗终端采集，并通过5G信号回传到了浙大一院的医疗系统中。与此同时，浙大一院危疾重症中心发起MDT多学科会诊，立刻邀请了包括心脑血管、妇产科、儿科等几大科室专家商讨治疗方案，并紧急求助了正在出差途中的儿科知名专家通过远程诊疗平台接入查看医疗影像，为患者的急救与诊疗赢得了宝贵的时间。

浙大一院之所以能够在短时间内快速采取行动，得益于全院共享一个云平台，建立共享大数据库，打破传统科室限制，建立以疾病和患者链条为中心的诊疗流程，实现了资源灵活快速调配与跨业务场景数据共享。整体云平台采用了新华三集团基础设施ICT底座+云平台建设模式，为医院管理模式的重构，病患诊疗体验的优化，以及智慧医院的构建提供了数字化处理底座。在新华三的智慧“底座”之上，浙大一院借助新华三的网络、计算、存储、超高清显示等能力，重塑病理诊断、教学等流程，在实践中推动了智慧医院的场景化变革。

AI in ALL：用AI赋能百行百业智能化升级

智能化升级不仅存在于制造、能源、医疗和和智慧城市建设中，在教育、金融、交通以及政府等百行百业的数字化变革都正在不断向深、向实发展。随着AIGC的演进与应用，生成式AI以强大的效率优势掀起了变革的大潮，为更深层次地挖掘行业新场景的价值与应用带来机遇与挑战。新华三集团全面拥抱AIGC智能新时代，在AI in ALL技术战略指引下，将AI能力融入新华三全线技术产品与全栈解决方案，发布大量支持AIGC时代发展的产品和解决方案，进行全场景的技术覆盖，让AI真正成为行业数字化、智能化升级的驱动力，同时积极践行AI for ALL行业赋能战略，让算力、数据、智能赋能业务，服务百行百业数字化转型的智能化升级。

(责编：董童、李源)

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