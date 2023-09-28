原标题：农业银行举办“金融知识进校园”人民大学专场活动

9月28日，中国农业银行与中国人民大学合作举办“金融知识进校园”专场教育宣传活动。本次活动是“金融消费者权益保护教育宣传月”系列活动的重要组成部分，是农业银行坚持金融为民，持续提升消费者金融素养，积极落实监管要求的重要举措。

活动期间，中国农业银行与国家金融监督管理总局、中国人民大学、国家金融监督管理总局北京监管局、农业银行北京市分行共同举办了“金融知识教育宣传合作基地”揭牌仪式。该基地作为银校合作重要平台，将定期开展金融教育讲座，设立消保志愿咨询点和金融教育自助学习体验区，组织研学实践，成为传播金融正能量的阵地。

活动现场，农业银行青年员工表演了舞蹈话剧《不止青绿》，组织了“国风游园会”活动，将消保知识与优秀传统文化相结合，以寓教于乐的形式普及了消费者八项权利，受到了广大师生的热烈欢迎。不少师生表示，在潜移默化中获取了必备的金融知识，增强了自身的金融安全意识和防控风险能力。

据农业银行消保部门负责人介绍，农业银行始终致力于将消保与业务紧密结合，积极配合监管，同频共振，把遍布城乡的2.2万家网点打造成普及金融知识的前沿阵地，用心用情用力做好金融服务，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

中国农业银行党委副书记、行长付万军，中国人民大学党委书记张东刚以及国家金融监督管理总局消费者权益保护部门、北京监管局、农行北京分行相关负责同志参加了此次活动。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经