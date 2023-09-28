新一轮国企改革深化提升行动已经打响“发令枪”，坚持分类改革是这一轮改革的重要要求。国务院国资委提出，各地方、各中央企业要注重不同类别企业的改革发展和功能作用的发挥，有针对性地提高改革能效。

这是记者9月28日从国务院国资委召开的国有企业改革深化提升行动专题推进会上了解到的信息。

9月28日，国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动专题推进会。新华社记者 王希 摄

国务院国资委副主任王宏志在会上表示，经过国企改革三年行动，各地方、各中央企业改革发展总体水平显著跃升，但因基础不同、条件差异，地区之间、企业之间的差距明显。新一轮改革要注重考虑这一实际，在统筹谋划、整体推进的同时，因地制宜、因企制宜，不搞“一刀切”。

对于新一轮改革，国务院国资委提出，要深刻认识领会深化提升行动的新要求，始终坚持正确改革方向，更加注重突出“做强做专”；要区分功能使命性任务和体制机制性任务的不同特点，采用不同的路径和方法；既要全面落实、避免遗漏，又要突出重点、凸显自身特色；要更加注重分类改革，鼓励精准化、差异化、个性化改革探索。

据了解，目前大部分地方和中央企业的新一轮改革实施方案和工作台账已经制定完成，将在修订完善后正式印发，确保改革任务可操作、可落地。（记者 王希）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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