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商务部：将推出更多务实举措帮助外贸企业抓订单、拓市场

2023年09月29日17:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月29日电（记者潘洁、谢希瑶）今年以来，受多重因素影响，我国外贸承压前行。商务部副部长郭婷婷在近日召开的国新办发布会上表示，正会同各地方、各有关部门加大工作力度，推出更多帮助外贸企业抓订单、拓市场的务实举措，努力实现全年外贸促稳提质的目标任务。

　　“我们准备出台支持新能源汽车贸易合作、支持二手车出口、提升加工贸易发展水平、支持海外仓建设等多项政策措施。” 郭婷婷说，在加大贸易政策支持的同时，加强国际市场开拓，办好重点展会，进一步优化签证政策，更好便利商务人员往来。

　　在强化涉企培训和金融服务方面，郭婷婷表示，将继续开展贸易避险、RCEP稳链固链、海外仓等专题培训和对接会。加大对外贸企业特别是中小微外贸企业的出口信贷支持力度，进一步扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面。

　　此外，继续推动贸易自由化便利化，坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对单边主义、保护主义，坚持高水平对外开放，加快构建高标准自由贸易区网络，为全球经济复苏注入更多动力。

　　郭婷婷介绍，在各方共同努力下，中国外贸展现出较强的发展韧性和创新活力。与2019年同期相比，今年前8个月中国进出口规模和外贸主体数量增长都超过30%，对新兴市场出口占比提高了近7个百分点，跨境电商等新业态规模增长了11倍，绿色新能源产品成为出口亮点。

　　“与此同时，据世贸组织统计，上半年全球出口总额同比下降4.6%，降幅比中国多了1.4个百分点。中国在全球的市场份额达到14.2%，比去年同期提高了0.4个百分点。”她说。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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