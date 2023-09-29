新华社北京9月29日电（记者郁琼源、陈冬书）记者日前从中国供销电子商务有限公司了解到，截至目前，“832平台”已成功对接近60家央企、金融机构，采购帮扶产品总额超过1亿元。

今年9月，在国务院国资委社会责任局指导下，“832平台”与“央企帮扶平台”实现无缝对接，线上数千余款“832优选”商品在央企帮扶平台“惠农严选”专区展示呈现，线下平台有关部门主动对接多家央企举办“832优选商品走进央企”系列品鉴推广活动，不断拓展央企采购脱贫地区农副产品渠道和商品种类，扩大消费帮扶成效。

截至9月25日，“832平台”累计销售额突破420亿元，入驻供应商超2万家，在售农副产品超40万款，注册采购单位超60万家，助推832个脱贫县的320多万农户巩固脱贫成果。

目前已有29个省区市的国有企业通过“832平台”采购脱贫地区农副产品。下一步，“832平台”将继续深化与国有企业密切协作，充分发挥电商平台产销对接作用，为全社会广泛参与采购脱贫地区农副产品、推动各地消费帮扶目标的顺利实现提供支持，持续推动脱贫地区特色产业发展和脱贫群众增收致富，共同助力消费帮扶在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中发挥更大作用。

“832平台”是在财政部、农业农村部、原国务院扶贫办、中华全国供销合作总社等部门的指导下，由中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台。2020年1月1日平台上线运行以来，秉持帮扶属性、公益属性，以政府采购为引导，以高质量、可持续发展为主线，致力于脱贫地区农业产业发展，在培养电商人才、带动脱贫地区农副产品走向全国大市场、激发农业产业发展内生动力、助力农业产业升级等方面发挥了积极作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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