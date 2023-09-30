本报北京9月29日电 （记者汪文正）日前，财政部公布2023年中央财政支持普惠金融发展示范区名单，包括北京市东城区、天津市滨海新区、河北省邢台市等86个示范区。

财政部指出，中央财政支持普惠金融发展示范区旨在通过示范引领，引导普惠金融增量扩面、提质增效。将发挥中央财政奖补资金引导作用，鼓励地方财政部门加大配套投入，并协同中国人民银行当地分支机构、国家金融监管总局当地监管局加大相关支持力度，推动财政金融政策形成合力，撬动更多资源投入普惠金融发展示范区建设。

财政部要求，省级财政部门要指导普惠金融发展示范区坚持目标导向，落实落细示范区建设方案，因地制宜探索财政支持普惠金融发展有效途径，优化普惠金融服务创新模式，建立普惠金融健康发展长效机制，树立标杆、打造样板、先行先试，形成可复制、可推广的经验。省级财政部门要会同有关方面以支持普惠金融发展示范区为引领，有效拓宽普惠金融服务的广度和深度，引导金融资源加大支持实体经济发展力度，实现金融与实体经济的良性循环。

(责编：王连香、杨迪)

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