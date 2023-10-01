原标题：中秋国庆假期第二天全国道路交通总体平稳

新华社北京9月30日电 记者30日从公安部交通管理局获悉，中秋国庆假期第二天，全国主干公路交通流量较假期第一天有所回落，但较往年同期仍处高位，部分高速公路路段以及城市周边道路车流仍然集中，京津冀、长三角、珠三角、成渝等地出城易拥堵路段仍有缓行。截至20时，全国道路交通安全形势总体平稳，未接报重特大道路交通事故，车多缓行路段也明显减少。

各地公安交管部门结合假期群众出行特点和交通流量变化，加强分析研判，加大警力装备投入，加强巡逻管控、指挥疏导和宣传提示。针对酒驾醉驾易发、夜间事故多发等特点，各地通过成立执法小分队、组织集中整治等方式，紧盯重点区域、重点路段、重点时段，严管“两客一危一货一面”等重点车辆，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾、农村面包车超员、货车违法载人等重点违法行为，全力预防道路交通事故、保障交通安全有序。

10月1日，预计部分出城道路特别是通往景区道路交通压力增大。公安部交通管理局提醒广大驾驶人守法驾驶、安全行车、文明礼让，不酒后驾车、不疲劳驾驶、不超员载客，并系好安全带。遇前方车辆缓行或交通事故时，服从民警指挥，有序排队、依次通行，不加塞抢道，不占用应急车道。驾车前往景区山区，遇急弯陡坡、长下坡、临水临崖道路时，要减速慢行，行经农村、山区公路注意观察道路两侧车辆和行人。景区周边道路车多拥挤，要注意避让行人、规范停车。要提前了解天气和路况，遇雨雾天气，务必谨慎驾驶、控制车距车速。在高速公路上发生事故时，牢记“车靠边、人撤离、即报警”，避免发生二次事故。（记者刘硕）

(责编：王连香、李源)

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