原标题：9月中国非制造业商务活动指数为51.7% 平稳趋升

中新社北京9月30日电 中国物流与采购联合会9月30日发布数据显示，9月份中国非制造业商务活动指数为51.7%，在连续两个月稳定在51%左右的基础上有所上升，较上月上升0.7个百分点。显示非制造业整体呈现平稳趋升走势。供需回升带动价格持续上升和市场预期向好转变。

各单项指数中，新订单指数、新出口订单指数、存货指数、投入品价格指数、销售价格指数和业务活动预期指数较上月有所上升，升幅在0.3个百分点至1.5个百分点之间；从业人员指数较上月持平。

分析认为，9月份，投入品价格指数和销售价格指数均连续4个月环比上升；业务活动预期指数升至58.7%，结束连续6个月环比下降走势。建筑业商务活动指数和新订单指数均连续两个月上升，投资相关活动继续回稳向上。房屋建筑业商务活动指数升幅明显，显示包括保障房建设活动在内的房屋施工进度有所加快。制造业持续稳定恢复和节日消费预期带动流通环节趋于活跃。暑期旅游季结束，住宿、餐饮和交通运输相关行业活动有所回调，预计“十一”假期消费将带动上述行业活动再次活跃。

分析称，总体来看，三季度以来，非制造业呈现平稳趋升走势，9月份供需两侧均有向好转变迹象。但也要看到，反映市场需求不足的企业比重仍在54%以上，需求恢复力度仍待加强。四季度，在政策驱动和市场自我修复的双作用力下，投资和消费相关活动有望继续释放增长潜力，进而为需求恢复带来积极影响。 (记者 阮煜琳)

(责编：王连香、李源)

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