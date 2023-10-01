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国家航天局：鹊桥二号2024年上半年发射

2023年10月01日09:14 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：国家航天局：鹊桥二号2024年上半年发射

嫦娥五号采集回来的月壤，是从月球正面采集的，而我国下一次的探月任务嫦娥六号，是要去月球的背面采样带回地球。国家航天局昨天（29日）表示，目前嫦娥六号任务正按计划开展研制工作，计划于2024年前后实施发射。

为顺利完成月球背面航天器与地球间的通信，我国新研制的鹊桥二号中继通信卫星计划明年上半年发射。

鹊桥二号：为月背与地球间提供中继通信

鹊桥二号作为一颗中继通信卫星，主要用于转发月面航天器与地球之间的通信，它首次任务将为嫦娥六号服务。嫦娥六号计划2024年前后发射，着陆点位于月球的背面，受到月球的遮挡，它无法直接与地球之间通信，因此需要鹊桥二号来转发。

国家航天局探月与航天工程中心 嫦娥七号任务副总设计师 唐玉华：嫦娥六号是采样返回任务，它在月面的工作时间相对来说是比较短的，鹊桥二号可以为嫦娥六号提供可视（测控）弧段，在这个弧段内它是完全可以完成它的关键动作的。

唐玉华介绍，嫦娥六号任务完成后，鹊桥二号将会择机调整轨道，从而为嫦娥七号、嫦娥八号以及后续月球探测任务提供服务。此外，鹊桥二号还要接力鹊桥号，为在月球背面探测的嫦娥四号和玉兔二号提供中继通信服务。

除了提供中继通信，鹊桥二号还承载了许多重要的科学探测使命。

推进国际月球科研站建设 拓展认知疆界

此外，嫦娥七号计划于2026年前后实施发射，计划开展月球南极的环境与资源勘查。之后，嫦娥八号将配合嫦娥七号在月球南极建立国际月球科研站的基本型。目前，国家航天局正在加速推进国际月球科研站的立项论证和建设工作。科技就是这样，不断拓展着我们的认知疆界，不仅是对月球，也是对更远的星际。随着科学和技术的进步，将有更多的未知变成已知。（记者 崔霞 李宁 吴天白 陶嘉树）

(责编：王连香、李源)
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