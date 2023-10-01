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中国制造业采购经理指数重回扩张区间

2023年10月01日09:51 | 来源：央视网
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原标题：中国制造业采购经理指数重回扩张区间

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天(9月30日)公布，9月份中国制造业采购经理指数重回50%以上的扩张区间，经济恢复发展向好态势明显。

9月份中国制造业采购经理指数为50.2%，较上月上升0.5个百分点，4月份以来首次回升到扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业采购经理指数位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。

在政策持续发力下，国内市场需求稳中有增。9月份新订单指数为50.5%，较上月上升0.3个百分点，连续两个月在50%以上。市场需求回升带动企业生产相应加快。9月份生产指数为52.7%，较上月上升0.8个百分点。企业调查显示，反映市场需求不足的企业比重已连续三个月下降。

从重点行业来看，采购经理指数全面回升，经济发展的协同性增强。9月份装备制造业、高技术制造业和消费品制造业采购经理指数分别为50.6%、50.1%和51.3%，较上月分别上升0.6、0.7和0.3个百分点。

9月份生产经营活动预期指数为55.5%，连续3个月稳定在55%以上的较好水平，企业对市场预期保持乐观。

(责编：王连香、李源)
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