本报记者 颜 珂 孙 超

走在三湘大地，随处可见优质稻米生产基地：晚稻灌浆长势喜人，中稻稻浪飘香、陆续开镰，再生稻扬花孕育新的收获。

“湖广熟，天下足。”湖南水稻种植面积常年位居全国前列。为守护好“米袋子”，湖南扛稳粮食安全责任，完善农业科技支撑体系，优化种植品种结构，不断提升粮食生产能力。今年以来，全省各地积极出台政策举措，着力稳产能、挖潜力、增效益，激发农民种粮积极性，全方位夯实秋粮丰收的基础。

良种配良机，科技助力粮食单产提升

祁阳市白水镇七里坪村稻田里，灰黄色的稻桩上长出嫩绿色的新芽。这是近年来湖南在一季稻产区推广的再生稻。

“去年试种，今年增加到400亩，还在摸索。”柳林农机专业合作社负责人肖梦初，带着农技专家邓远财来到七里坪村田间查看再生稻长势。

祁阳市农业农村局副局长、高级农艺师邓远财说：“头季收割后，利用稻桩上存活的休眠芽，在适宜的水分、养分、温度、光照等环境条件下，可以再长一茬水稻，再收一季。”

科技“明白人”到田间地头指导，粮农种稻有了新选择。邓远财介绍，在确保双季稻种植面积的基础上，祁阳因地制宜推广再生稻，很受种粮农民欢迎。肖梦初算过一笔账：“去年种水稻头季亩收1400斤，再生季又收了300斤，一种双收，增产20%，省水又省力。明年准备扩大到1000亩以上。”

为支持发展再生稻种植，湖南筛选推广了一批优质稻种，今年推广再生稻种植面积达316万亩。

良种还需良机配套。前不久，宁乡市资福镇清泉河村千亩示范片开展测产验收，由湖南省农业装备研究所研发的再生稻联合收割机在田间“首秀”。

“新收割机可以大幅减少对稻桩的破坏，有利于再生稻的生长和收割。”湖南省水稻研究所研究员方宝华说，“综合测算，可带动再生稻亩均增收200元。”

科技赋能，帮助农民用好技术种出好粮食。今年，湖南创新建立农业科技人员“揭榜挂帅”领办示范片机制，实施大面积单产提升六大专项行动，可将主要粮油作物单产提高1个百分点左右；省级粮食生产万亩示范片早稻平均亩产达556公斤，较上年增长4.2%。

间作套种调结构，挖掘粮油增产潜力

白水镇到福桥村，农民李德纯刚收完大豆玉米，农作物秸秆随即被回收装车。

大豆玉米带状复合种植，李德纯已经种了3年。种植面积一年比一年大，效益一年比一年好，“4行大豆，2行玉米，玉米亩产1200斤，大豆亩产300斤。大豆和玉米的秸秆还能还田、卖钱。”

过去，这片坡地地力不足，产量上不去。李德纯向当地农技站求助，专家建议套种大豆，利用大豆根瘤菌固氮作用改良土壤。2021年开始，地养好了，他又在农业农村部门的建议下，开始进行大豆玉米带状复合种植。

“同一块地，高低搭配，既有玉米又有大豆，再算上秸秆收入，一亩地毛收入就有2000元左右。带状复合种植还有补贴。”李德纯说，得益于新种法，土地如今越种越肥，“明年计划扩种1000亩，水肥一体，还准备上新农机收玉米，全程机械化。”

今年，祁阳大豆玉米带状复合种植推广面积达到2.5万亩，比2022年增长7000亩，是2021年的8倍多。在邓远财看来，这一模式还有潜力可挖：“在保持玉米不减产的基础上，每亩能增收100多公斤大豆。开展机械化作业，种植户积极性越来越高。新开垦的旱土、园地都可以因地制宜开展间作套种，挖掘粮油生产潜力。”

湖南同时扩大油菜种植面积，在传统非双季稻优势区，重点推广“一季稻+油菜”生产模式。

在长沙市望城区茶亭镇，稻油轮作有了新办法。创联农机专业合作社联合社去年连片种了2000多亩油菜，统一集中育秧移栽，统一生产技术规程，亩产比普通田块增收50多斤，还实现了油菜观赏、食用的双重效应。

望城区农技服务中心主任马煜霁介绍，如今在茶亭，连片种植油菜已超万亩，在保障油料供应的同时，以油菜花海为主题的观光农业在长沙打响了品牌，进一步提升了稻油轮作的综合效益。

记者从湖南省农业农村厅了解到，今年，湖南完成大豆玉米带状复合种植面积110.4万亩，同时在非双季稻优势区发展稻油轮作80万亩，最大限度利用光能、空间和时间资源，提高农作物产量。

延伸粮食产业链，发展社会化服务

“上次区里组织惠农直播，我们的盒装优质稻米卖出了500多盒。”茶亭镇静慎村哲浩农机专业合作社理事长姚鹏飞说。

姚鹏飞是90后，前些年返乡回家从事水稻种植，牵头成立哲浩农机专业合作社，经营范围涵盖从选种、育秧到种植、加工的稻米全产业链。他贷款40多万元，上加工设备、建仓储基地，种的中稻、晚稻可以全部实现自己加工。

延伸加工，还要创响品牌。

“优质才能优价。”经过反复试验、筛选，姚鹏飞选定了“玉针香”“野香优莉丝”“黄华占”等优质品种，创立自己的大米品牌，很受市场欢迎，卖出了好价钱。

聚力粮食规模化品牌化发展，鼓励农业企业发展连片种植，采用统一品种，发展精细化加工，延伸粮食产业链，“一企一片一种”的新模式正在湖南各地逐步推开。

在益阳市赫山区兰溪镇罗湖村“农田谋士”服务点，种粮大户龚明华忙着查看服务项目。“代育秧、代旋耕、代插秧，大企业带着我们种订单，一大片就种一个粮食品种。每亩节省成本200元以上，350亩田能省下7万多元。”龚明华说。

“农田谋士”提供社会化服务，由龙头企业带动，提供标准化服务，进行早稻专业化集中育秧，优质晚稻集中连片种植。

“以前在赫山区，一个村就种七八个水稻品种，田间管理效率低，效益一直上不去。”湖南农田谋士现代农业集团有限公司董事长简丽蓉介绍，今年，“农田谋士”为湖南6个区县的100多名种粮大户托管稻田2.8万亩，开展绿色生产、统防统治16.5万亩。

“优质品种，标准种植，质量稳定，种粮有赚头！”简丽蓉算了一笔账：农资集中采购，开展农机社会化服务，种粮综合成本降低5%以上；订单生产的稻谷收购价普遍比粮食最低收购价高20%以上；打造区域公共品牌“赫山兰溪大米”，销售价格比普通大米高4倍以上。

多打粮，打好粮。湖南省农业农村厅相关负责人介绍，湖南深入实施绿色高质高效行动，加快建设“一企一片一种”优质稻标准化基地，预计今年专用型早稻、高档优质晚稻种植面积将分别达到700万亩、1600万亩。

《 人民日报 》（ 2023年10月02日 02 版）

(责编：孙红丽、陈键)

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