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“党建+生态+产业”打造乡村振兴样板

刘旭
2023年10月02日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：“党建+生态+产业”打造乡村振兴样板

        今年以来，内蒙古鄂尔多斯市乌审旗以打造“党建领航 共富和美乡村”品牌为抓手，依托得天独厚的资源环境和区位优势，积极探索“党建+生态+产业”模式，把党的建设、生态文明建设、产业发展有效融合，实现了“山更绿、景更美、人更富”的人与自然和谐共生画卷。

　　 党建+生态，“千年沙漠”变“今朝绿野”。地处毛乌素沙地腹部的乌审旗，是毛乌素沙地在鄂尔多斯市境内面积最大、分布最广、受危害最重的旗，一度荒漠化、沙化土地达90%以上。面对被漫漫黄沙吞噬的家园，一代代乌审人以不达目的不罢休的精神，创造了一个个“绿色传奇”。

　　 乌审旗先后组织实施了天然林保护、三北防护林建设、京津风沙源建设等一批林业重点工程，加大生态建设投资力度，配套实施重点区域绿化，形成了全民造林工作格局。目前，乌审旗森林覆盖率和植被覆盖度分别达32.92%和80%。

　　 党建+人才，“北疆洼地”变“孵化摇篮”。乌审旗利用毛乌素沙地综合治理与可持续发展科技创新中心，通过与国家林科院、内蒙古林科院等单位合作，围绕防沙治沙新技术、林草种质资源开发与利用技术等方面开展研究。近年来，完成毛乌素沙地柏的起源与盛衰规律、西北半干旱生态植被建设节水综合技术体系集成与示范等科研项目30余项。乌审旗长期与中科院微生物研究所合作，对野生鸟类疫源疫病监测进行科学研究，为防控野生动物疫病传播提供科学依据。通过多项生态治理综合措施的实施，乌审旗野生动物种类、种群迅速增加，生态环境明显得到改善，每年数以万计的候鸟来绿色乌审“安家”。

　　 党建+产业，“生态建设”变“绿色经济”。依托生态环境的改善和林下经济的发展，乌审旗充分利用土地资源，以产业增收为前提，不断拓宽林沙产业结构和增收途径。乌审旗立足林草资源禀赋，大力发展灌木平茬复壮，在提质增效的同时开展资源循环利用，积极推动灌木饲料、生物质燃料、有机质堆肥、结构板材等产业发展，建成颗粒饲草料等加工企业4家，每年总产值达2500万元，带动当地村集体经济突破1000万元，农牧民户均增收5000元。

(责编：孙红丽、陈键)
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