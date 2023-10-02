新华社北京10月2日电（记者戴小河）国家电网编写的《新型电力系统与新型能源体系》一书近日出版发行，书中指出新型电力系统产业发展将推动电力产业规模和市场规模持续扩大，预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超过100万亿元，储能、综合能源、能源互联网等产业规模都将达到万亿元级别。

该书称，新型电力系统是推进碳达峰碳中和的支撑平台。能源是国民经济发展的命脉，能源活动是我国二氧化碳排放的主要来源。2020年我国能源燃烧产生的二氧化碳排放量约102亿吨，约占全社会总排放量的87%，其中电力行业约占能源活动二氧化碳排放总量的41%。实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军，需要以安全降碳为重点加快推进能源清洁低碳转型。

国家电网董事长辛保安说，我国可再生能源资源丰富，目前已开发的可再生能源不到技术可开发资源量的十分之一。开发可再生能源是应对化石能源资源相对不足、提升我国能源自给水平的必由之路，构建新型电力系统是从我国能源资源禀赋出发，适应未来能源安全重心向电力系统转移的必然选择。

辛保安表示，新型电力系统将成为国家低碳经济的核心枢纽，在整个低碳经济发展中发挥平台和基础服务作用。从国际环境看，低碳经济发展为全球经济结构升级和产业变革指明全新方向，全球碳排放权交易市场前景广阔，产业增量空间巨大，新型电力系统高度依赖技术突破，相应新模式、新业态的蓬勃发展将为经济结构升级提供新动力。从国内环境看，新型电力系统产业是我国现代化产业体系的重要组成部分，将为构建新发展格局提供新动能。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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