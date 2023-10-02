新华社拉萨10月2日电（记者田金文、张泉、陈尚才）10月1日，第二次青藏科考卓奥友峰极高海拔综合科考队成功登顶海拔8201米顶峰，并完成了冰芯钻取与雪冰样品采集，这是我国首次获取卓奥友峰冰芯和梯度雪冰样品。

冰芯是指从冰川钻取的圆柱状冰体，是冰川学领域的关键研究素材。冰芯中不仅保留着历史上自然气候环境变化的信息，还记录着人类活动对于气候环境的影响，在全球气候变化研究中有着极为重要的作用。

“冰芯里包含的各类物质都是我们研究的对象，一根冰芯从顶部到底部，越往下冰层形成的年代越久远，一层一层像树的年轮一样，把地球环境变化信息记录下来。”卓奥友峰极高海拔综合科考队队员、中国科学院青藏高原研究所研究员徐柏青说。

徐柏青介绍，从9月下旬开始，科考队员在卓奥友峰海拔6450米、7100米和8200米的位置先后钻取了冰芯、采集了雪冰样品。采集的雪冰样品将用于分析稳定同位素、黑碳、气溶胶等，研究卓奥友峰的环境变化。

此外，科考队员还首次取得海拔6450米至8200米梯度间隔100米的雪冰样品。

“卓奥友峰靠近珠峰，受印度季风的影响强。通过从不同海拔高度获取冰芯，来回溯不同历史时期、不同海拔高度的环境变化。冰芯就像一本‘无字天书’，可以直接反映全球变暖背景下，气候对冰川消融过程的影响。”徐柏青认为，此次获取的冰芯及雪冰样品，对于极高海拔环境变化研究以及揭示青藏高原环境变化机理具有重要意义。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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