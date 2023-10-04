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我国提供越来越多国际海洋公共产品

王立彬
2023年10月04日08:45 | 来源：新华网
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原标题：我国提供越来越多国际海洋公共产品

随着海洋强国建设步伐稳步推进，我国参与全球海洋治理日益深入，提供的国际海洋公共产品越来越多。

自然资源部有关负责人日前表示，通过积极参与联合国框架下的全球海洋治理机制，我国在深海采矿、海洋生物多样性保护等规则制定中发挥建设性作用。例如《“一带一路”建设海上合作设想》取得丰硕成果，《南海及其周边海洋国际合作框架计划》得到周边国家积极响应。在海洋命运共同体理念下，我国与葡萄牙、欧盟、塞舌尔等就建立“蓝色伙伴关系”签署政府间文件，举办中国—小岛屿国家海洋部长圆桌会议并发布《平潭宣言》等等，我国正在为相关国家和地区提供越来越多的国际海洋公共产品。

目前，南中国海区域海啸预警中心向南海周边9个国家提供服务。我国极地与深海保护利用也迈上新台阶。国际海底命名、深海生物资源获取等工作彰显了国际影响力。我国还持续组织开展南极考察和北冰洋考察，“两船六站”的极地立体化协同考察体系发挥重要作用。我国承办了第40届南极条约协商会议，中俄共建“冰上丝绸之路”也取得积极进展。

(责编：罗知之、李楠桦)
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