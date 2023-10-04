樊曦、戴小河

原标题：广州白云站枢纽工程长轨铺设正式启动

记者从中国铁建股份有限公司了解到，3日，随着首对500米长轨换铺完成，标志着由中铁二十五局参建的广州白云站枢纽工程正式进入长轨铺设阶段。

广州白云站枢纽工程总铺轨里程约87公里，全线均为有砟轨道。据中铁二十五局项目轨道施工负责人蓝茂东介绍，铺轨作业采用换铺法进行，即先在线路上铺设25米工具轨，再通过人机协作换铺成500米长轨，后续开展焊接、应力放散、无缝线路锁定、轨道整理等工序，确保轨道精调达到验收标准后进入线路联调联试。

该项目长轨换铺临近既有京广铁路，且与信号、电气化等专业交叉作业点多，施工干扰大、安全风险高。为此，中秋国庆假期，项目团队600余名参建人员坚守岗位，加强全线施工组织协调，严把技术安全质量关，确保10月底完成正线铺轨任务。

广州白云站是按现代综合交通枢纽规划建设理念打造的特大型车站，项目建设主要包括新建广州白云站、新建高铁联络线及配套建设客车整备所等相关设施。

(责编：罗知之、李楠桦)

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