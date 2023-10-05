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西藏措美哲古风电场二期项目全容量并网发电

2023年10月05日14:45 | 来源：新华网
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新华社拉萨10月5日电（记者郁琼源、刘洪明）据中国三峡集团消息，西藏措美哲古风电场15台单机容量3兆瓦以上风力发电机组4日成功并网发电，其中批量使用了目前我国超高海拔地区已投产单机容量最大的3.6兆瓦风电机组。

西藏措美哲古风电场位于喜马拉雅山北麓的山南市措美县哲古镇，风机设立在海拔5000米至5200米之间，总装机72.6兆瓦，共布置25台风机。一期项目10台机组已于2021年12月全容量并网，成为西藏首个超高海拔风电开发技术研究和科技示范项目，也是首个并入当地主电网的风电项目。今年8月3日，二期项目首批5台单机容量3.6兆瓦的风力发电机组成功并网发电。二期项目全面投产后，风电场年发电量将超过2亿千瓦时，可以满足近14万个家庭一年的用电量。

据三峡集团措美哲古风电项目负责人王亮介绍，在一期项目成功建设基础上，项目团队加大科技创新投入，二期项目全部采用单机容量3兆瓦以上的机型，其中最大单机容量达到3.6兆瓦，可有效提高当地风资源利用效率。3.6兆瓦风机叶轮直径达160米，风机轮毂中心距地面90米，具有高海拔适应性、防紫外线、防雷、耐低温、抗覆冰等技术特点，能够在严苛的自然环境下长期稳定运行。

据介绍，措美哲古风电项目顺利并网，为后续大规模连片化开发风电奠定基础，将助力超高海拔地区多能互补基地建设，为山南市实现乡村振兴、促进经济社会高质量发展提供新路径。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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