何欣荣 李海伟 桑彤

在共建“一带一路”国家投资超过300亿美元，承包工程合同额超过800亿美元，货物贸易总额超过1.5万亿美元……十年来，上海服务“一带一路”建设成效卓著。

上海市副市长华源近日接受新华社记者专访表示，上海始终遵循国家“一带一路”建设统一部署，围绕标志性工程和重大战略平台精雕细琢，全力实施好一批示范性项目，为高质量共建“一带一路”贡献“上海力量”。

推动国际经贸投资“双向奔赴”

在巴基斯坦，上海电气运营的塔尔煤田煤电一体化项目保障当地400万户家庭用电需求；上港集团投资建设的以色列海法新港码头一期项目是当地60年来建成的首个新码头；上海企业建设的中国印尼综合产业园区青山园区为当地创造直接就业岗位超6.7万个……

经贸投资合作是共建“一带一路”的重要内容。上海积极推动国际经贸投资“双向奔赴”和“共商共建共享”，从2013年到2023年6月，上海对共建“一带一路”国家累计投资336.73亿美元，累计承包工程合同额811.25亿美元。

“上海把参与高质量共建‘一带一路’作为打造国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接的重要内容，立足城市功能优势，取得了一系列标志性、首创性、示范性成果。”华源说。

截至2023年上半年，上海的跨国公司地区总部、外资研发中心累计分别达到922家和544家。落实经贸合作协议，上海积极推动共建“一带一路”国家企业来沪投资。

华源介绍，在深化经贸投资合作中，上海不断创新方式方法：设立上海市“一带一路”综合服务中心，开发建设服务“一带一路”的“丝路e启行”小程序，推动政府、企业、涉企服务资源三方联动等。

“软硬联通”铺就合作之路

随着中国期货市场逐步扩大开放，一批“上海价格”走向海外，见证上海与共建“一带一路”国家的高水平互联互通。

统计显示，2022年，位于上海的人民币跨境支付系统（CIPS）新增59家共建“一带一路”国家参与者。在上海证券交易所，有超过千家境外机构主体通过直接投资渠道和“债券通”渠道进入银行间债券市场，其中包括来自新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋和菲律宾等共建“一带一路”国家的163家境外机构主体，持债规模近万亿元。

“上海以金融为重点全面提升专业服务能力，为‘一带一路’建设提供高能级服务支撑。”华源说，上海持续推进金融市场双向开放，支持“上海金”“上海油”“上海铜”等基准价格在“一带一路”金融市场使用，打造“一带一路”投融资中心。

除了规则标准“软联通”，上海还依托海港、空港、数字港，持续推动基础设施“硬联通”。上海港已成为国内集装箱航线最多、航班最密、覆盖面最广的港口，与共建“一带一路”国家之间的海运航班数、集装箱吞吐量逐年增长；中欧班列—上海号初步实现中欧线、中俄线、中亚线去程和回程全覆盖；积极探索建设“丝路电商”合作先行区，澳大利亚、智利、瓦努阿图、萨摩亚等“丝路电商”国家馆已入驻。

华源表示，未来上海将充分发挥全球经贸联系广泛、国际平台众多、营商环境一流的优势，实现上海国际经济、金融、贸易、航运、科创中心“五个中心”建设与政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通“五通”双向赋能，促进“一带一路”建设与长三角一体化发展、长江经济带发展等重大国家战略深度融合。

持续强化重大开放平台建设

上海自贸试验区持续强化服务“一带一路”功能，推动共建“一带一路”国家检验检测结果采信与认证机构互认；在上海举办的中国国际进口博览会成为开放合作的重要平台和全球共享的国际公共产品，五届进博会累计引进各类展品21.4万种，2000多项新产品、新技术、新服务加速应用……

华源介绍，十年来，服务“一带一路”建设，上海聚焦重大平台牵引，打造了一批多元互动、广聚共识的核心载体。

与此同时，上海充分发挥科技人文交流平台在扩大开放中的作用。作为上海国际电影节的重要板块，“一带一路”电影周用电影开启对话，每年汇聚“一带一路”国家电影展映、联动。数据显示，“一带一路”电影节联盟已扩展到48个国家和地区的55个机构电影节。2017年在上海成立的丝绸之路国际艺术节联盟，汇聚了来自49个国家和地区的178家成员机构，达成相关合作意向200多个。

青年是未来的希望。上海市在全国率先设立“一带一路”青年科学家交流项目，已吸引40余个共建“一带一路”国家的优秀青年科学家来沪开展科研工作，形成一批重要技术成果并在境内外推广应用。

华源表示，下一步上海将顺应全球发展新趋势新要求，打造更高质量双向投资贸易的重要通道、更高效率基础设施互联互通的重要枢纽、更高能级专业服务的重要支撑、更高层次民心相通的重要纽带、更高水平对外开放的重要平台，为共建“一带一路”作出新贡献。

新华社上海10月5日电

(责编：王震、杨迪)

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