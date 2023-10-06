于文静

新华社北京10月5日电（记者于文静）据农业农村部5日农情调度，全国秋粮已收获42.2%，河南等前期收获进度偏慢地区抢抓晴好天气加快收获，目前收获进度已与去年同期相当。

记者5日从农业农村部了解到，目前中稻收获过五成，玉米收获过四成，大豆收获近四成。同时，西北地区冬小麦播种过两成、冬油菜播种近五成，长江中下游地区冬油菜播种过两成，黄淮海、西南地区陆续开始播种。

据了解，今年以来农业农村部把大面积单产提升作为粮食生产“头号工程”，以100个大豆、200个玉米大县整建制示范带动，主推密植技术模式，提高关键措施到位率，下一步将总结经验，着眼耕种管收、地种肥药等全领域全环节，制定实施良田、良种、良法、良机、良制集成组装的综合性方案，把粮油作物单产全面均衡地提上来。

(责编：王震、杨迪)

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