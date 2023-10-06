人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第六届进博会交通保障全面冲刺

2023年10月06日16:40 | 来源：新华社
小字号

　　还有不到一个月，第六届进博会将如约在上海举行。凭证件免费乘坐2条公交线路，历届进博会最高的出租汽车保障运力，场馆周边设置19处临时停车场……记者从上海市交通委员会获悉，今年的各项交通保障工作已进入全面冲刺阶段，将继续聚焦“保障精准、运行有序、安全可控”总体目标，为进博会交通出行保驾护航。

　　墨绿色的钢结构桥梁，总长33米，行车宽度8米……在进博会P7停车场西侧，一座临时钢便桥已建造完成，连通P7停车场与涞港路，为停车场增加了一处通行便捷的出入通道。有关部门计划在10月底前完成48项交通设施整治提升项目，目前已有19个项目完工。

　　今年进博会场馆周边共设临时停车场19处，可提供大客车泊位约1000个，小客车泊位约1900个；虹桥商务区核心区内共享停车场，在工作日可提供小车位约4000个，非工作日提供约7000个。有关部门通过“登记分配+自由预约”两种方式对外提供停车预约服务。

　　此前，上海市交通委员会举行了第六届进博会交通安全保障应急演练，模拟了展会入场时间段交通大客流、展会离场时间段交通大客流、出租车上车点出现大客流、进博会停车场新能源车着火应急处置等科目，参演人员近900人。

　　公共交通保障方面：轨道交通将编制进博会专项运行图，进博会场馆附近的线路和站点将实施大客流预警机制；地面公交会做好89条相关线路的常规保障，进博会期间71路区间线、121路2条常规公交线延伸至场馆周边停车场，乘客可凭本届进博会有效证件免费乘坐这2条线路。此外，有关部门还配置了70辆公交应急保障备车，针对大客流疏散等情况，按预案流程启动响应。

　　结合本届进博会的招展规模和客流预期，保障期间安排的出租汽车运力规模约21000辆次，计划供车数较上届增加约27%，达到历届最高。上海主要的出租汽车企业配备纯电动出租车近3000辆，组建进博会保障专属车队，全天候保障参展与观展人员的个性化出行。（记者王辰阳）

(责编：杨光宇、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
共享繁荣发展 斋月十日城铁路助力埃及打造“东部经济走廊”
　　运行中的斋月十日城铁路轻轨。受访者供图 “斋月十日城轻轨将我的通勤时间缩短了两个小时”“这条线路有效地帮助埃及缓解了交通压力”“建得非常好”……在斋月十日城铁路轻轨上，不少乘客对轻轨为当地带来的便利赞不绝口。…
禁止强制搭售和默认勾选 金融监管总局全面规范保险销售行为
　　人民网北京10月6日电 （记者杜燕飞）为保护投保人、被保险人、受益人的合法权益，规范保险销售行为，统一保险销售行为监管要求，金融监管总局近日发布《保险销售行为管理办法》（以下简称《销售办法》），自2024年3月1日起施行。《销售办法》要求，保险公司、保险中介机构及其保险销售人员不得使用强制搭售、信息系统或者网页默认勾选等方式与投保人订立保险合同。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部