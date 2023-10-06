还有不到一个月，第六届进博会将如约在上海举行。凭证件免费乘坐2条公交线路，历届进博会最高的出租汽车保障运力，场馆周边设置19处临时停车场……记者从上海市交通委员会获悉，今年的各项交通保障工作已进入全面冲刺阶段，将继续聚焦“保障精准、运行有序、安全可控”总体目标，为进博会交通出行保驾护航。

墨绿色的钢结构桥梁，总长33米，行车宽度8米……在进博会P7停车场西侧，一座临时钢便桥已建造完成，连通P7停车场与涞港路，为停车场增加了一处通行便捷的出入通道。有关部门计划在10月底前完成48项交通设施整治提升项目，目前已有19个项目完工。

今年进博会场馆周边共设临时停车场19处，可提供大客车泊位约1000个，小客车泊位约1900个；虹桥商务区核心区内共享停车场，在工作日可提供小车位约4000个，非工作日提供约7000个。有关部门通过“登记分配+自由预约”两种方式对外提供停车预约服务。

此前，上海市交通委员会举行了第六届进博会交通安全保障应急演练，模拟了展会入场时间段交通大客流、展会离场时间段交通大客流、出租车上车点出现大客流、进博会停车场新能源车着火应急处置等科目，参演人员近900人。

公共交通保障方面：轨道交通将编制进博会专项运行图，进博会场馆附近的线路和站点将实施大客流预警机制；地面公交会做好89条相关线路的常规保障，进博会期间71路区间线、121路2条常规公交线延伸至场馆周边停车场，乘客可凭本届进博会有效证件免费乘坐这2条线路。此外，有关部门还配置了70辆公交应急保障备车，针对大客流疏散等情况，按预案流程启动响应。

结合本届进博会的招展规模和客流预期，保障期间安排的出租汽车运力规模约21000辆次，计划供车数较上届增加约27%，达到历届最高。上海主要的出租汽车企业配备纯电动出租车近3000辆，组建进博会保障专属车队，全天候保障参展与观展人员的个性化出行。（记者王辰阳）

(责编：杨光宇、袁勃)

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