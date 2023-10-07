原标题：全国预计发送旅客总量同比增长58.4%

本报北京10月6日电 记者姚亚奇从交通运输部获悉，中秋国庆假期第8日即假期最后一日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5988.6万人次，环比增长3.2%，比2022年同期（国庆假期第7日即假期最后一日，下同）增长58.4%，比2019年同期下降34.0%。其中，铁路预计发送旅客1880万人次，比2022年同期增长156.1%；民航预计发送旅客224万人次，比2022年同期增长176.0%。预计全国高速公路流量5785万辆次，比2022年同期增长66.2%。

中秋国庆假期期间，全国天气条件总体良好，公众自驾出行意愿强烈，路网流量呈现“峰值高，均值高”态势，全国公路网流量始终保持高位运行态势，高速公路累计总流量达4.87亿辆次。公路出行凸显“自驾游，行程长”特征，假期公路出行半径以500至800公里中长距离为主，旅游流和探亲流高度叠加、中长途和短途出行相互交织，高速公路单日最高流量与日均流量均创新高，全国公路网运行总体平稳有序。

6日是中秋国庆假期的最后一天，全国普遍迎来返程高峰。面对返程车流高峰，各地交通运输部门全力做好路网调度、运输组织、安全应急、疏堵保畅等工作。

(责编：罗知之、陈键)

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