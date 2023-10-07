人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中秋国庆假期第8日

全国预计发送旅客总量同比增长58.4%

2023年10月07日09:12 | 来源：光明日报
小字号

原标题：全国预计发送旅客总量同比增长58.4%

本报北京10月6日电 记者姚亚奇从交通运输部获悉，中秋国庆假期第8日即假期最后一日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5988.6万人次，环比增长3.2%，比2022年同期（国庆假期第7日即假期最后一日，下同）增长58.4%，比2019年同期下降34.0%。其中，铁路预计发送旅客1880万人次，比2022年同期增长156.1%；民航预计发送旅客224万人次，比2022年同期增长176.0%。预计全国高速公路流量5785万辆次，比2022年同期增长66.2%。

中秋国庆假期期间，全国天气条件总体良好，公众自驾出行意愿强烈，路网流量呈现“峰值高，均值高”态势，全国公路网流量始终保持高位运行态势，高速公路累计总流量达4.87亿辆次。公路出行凸显“自驾游，行程长”特征，假期公路出行半径以500至800公里中长距离为主，旅游流和探亲流高度叠加、中长途和短途出行相互交织，高速公路单日最高流量与日均流量均创新高，全国公路网运行总体平稳有序。

6日是中秋国庆假期的最后一天，全国普遍迎来返程高峰。面对返程车流高峰，各地交通运输部门全力做好路网调度、运输组织、安全应急、疏堵保畅等工作。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
挺进深海3000米 我国自研海洋地震勘探装备首次实现超深水作业
　　人民网北京10月6日电 （记者杜燕飞）日前，在位于珠江口盆地3000米超深水区块，“海洋石油720”深水物探船搭载我国自研海洋拖缆地震勘探采集装备“海经”系统，首次完成超深水海域地震勘探作业，发布了我国首张超深水三维地质勘探图，标志着我国深海油气勘探关键核心技术装备研制取得新进展。 “海洋石油720”物探船搭载“海经”系统进行超深水勘探作业。…
共享繁荣发展 斋月十日城铁路助力埃及打造“东部经济走廊”
　　运行中的斋月十日城铁路轻轨。受访者供图 “斋月十日城轻轨将我的通勤时间缩短了两个小时”“这条线路有效地帮助埃及缓解了交通压力”“建得非常好”……在斋月十日城铁路轻轨上，不少乘客对轻轨为当地带来的便利赞不绝口。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部