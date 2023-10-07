台风“小犬”将影响我国东南沿海地区
2023年10月07日09:15 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：台风“小犬”将影响我国东南沿海地区
记者6日从中央气象台获悉，受台风“小犬”影响，我国东南部海域及闽粤沿海地区将有大风，广东、福建等地需注意防范局地山洪地质灾害。
中央气象台发布的信息显示，今年第14号台风“小犬”的中心6日正逐渐向广东东部沿海靠近，8日将在广东东部近海海面转向西偏南方向移动，强度逐渐减弱。中央气象台6日继续发布台风黄色预警。
受台风影响，6日至7日，东海大部及钓鱼岛附近海域、巴士海峡西部、台湾海峡、南海东北部以及浙江沿海、福建沿海、广东东部沿海、台湾岛西部沿海将有6至8级、阵风9至10级的大风，其中台湾海峡、南海东北部等地的部分海域将有9至10级、阵风11至13级的大风，“小犬”中心经过的附近海面风力有11至12级，阵风13至14级。台湾岛南部将有大雨，福建东南部、广东东北部等地将有大雨或暴雨（50至70毫米）。
与此同时，西部地区雨雪有所减弱。中央气象台预计，未来三天，重庆、四川和西藏东南部等地有暴雨灾害风险，需关注可能引发的次生灾害等。
气象专家提醒，受台风和冷空气共同影响，广东、福建等地将出现较强风雨，其中大风影响范围广、持续时间长，致灾风险高，沿海地区居民和游客要提前转移至安全地带，远离海边堤坝，并警惕局地强降雨可能引发的次生灾害。正值假期返程高峰期，专家建议公众密切关注当地气象和交通部门发布的权威信息，提前做好出行规划和应急防范措施。据新华社
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 挺进深海3000米 我国自研海洋地震勘探装备首次实现超深水作业
- 人民网北京10月6日电 （记者杜燕飞）日前，在位于珠江口盆地3000米超深水区块，“海洋石油720”深水物探船搭载我国自研海洋拖缆地震勘探采集装备“海经”系统，首次完成超深水海域地震勘探作业，发布了我国首张超深水三维地质勘探图，标志着我国深海油气勘探关键核心技术装备研制取得新进展。 “海洋石油720”物探船搭载“海经”系统进行超深水勘探作业。…
- 评论
- 关注