原标题：台风“小犬”将影响我国东南沿海地区

记者6日从中央气象台获悉，受台风“小犬”影响，我国东南部海域及闽粤沿海地区将有大风，广东、福建等地需注意防范局地山洪地质灾害。

中央气象台发布的信息显示，今年第14号台风“小犬”的中心6日正逐渐向广东东部沿海靠近，8日将在广东东部近海海面转向西偏南方向移动，强度逐渐减弱。中央气象台6日继续发布台风黄色预警。

受台风影响，6日至7日，东海大部及钓鱼岛附近海域、巴士海峡西部、台湾海峡、南海东北部以及浙江沿海、福建沿海、广东东部沿海、台湾岛西部沿海将有6至8级、阵风9至10级的大风，其中台湾海峡、南海东北部等地的部分海域将有9至10级、阵风11至13级的大风，“小犬”中心经过的附近海面风力有11至12级，阵风13至14级。台湾岛南部将有大雨，福建东南部、广东东北部等地将有大雨或暴雨（50至70毫米）。

与此同时，西部地区雨雪有所减弱。中央气象台预计，未来三天，重庆、四川和西藏东南部等地有暴雨灾害风险，需关注可能引发的次生灾害等。

气象专家提醒，受台风和冷空气共同影响，广东、福建等地将出现较强风雨，其中大风影响范围广、持续时间长，致灾风险高，沿海地区居民和游客要提前转移至安全地带，远离海边堤坝，并警惕局地强降雨可能引发的次生灾害。正值假期返程高峰期，专家建议公众密切关注当地气象和交通部门发布的权威信息，提前做好出行规划和应急防范措施。据新华社

(责编：罗知之、陈键)

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