10月1日，2023年卓奥友峰科考18名队员成功登顶世界第六高峰卓奥友峰。据第二次青藏科考队队长、中国科学院院士姚檀栋介绍，目前卓奥友峰综合科考已经获取了一批珍贵的样品和数据，科考队将进一步深化分析研究，促进“从0到1”重大创新性成果产出。

据姚檀栋介绍，此次卓奥友峰综合科考是在2022年和2023年“巅峰使命”珠峰科考的基础上，再次实施的极高海拔多学科交叉综合科考活动，标志着我国具有开展极高海拔登顶科考的体系化能力和建制化队伍，实现战略上的拓展。

青藏高原高海拔地区科学考察活动常常与登山运动紧密结合，登山科考具有光荣的传统和悠久的历史。“20世纪五六十年代，山峰的登顶也叫登山科考，登山是第一目标，科考工作能做多少做多少。”姚檀栋说，“以前是登山队带着科考队，现在是科考队带着登山队。”

20世纪70年代，我国开展了第一次大规模的青藏科考，全面完成了260多万平方公里的考察，取得了举世瞩目的成就。2017年8月，我国正式启动第二次青藏高原综合科学考察研究。

今年是第二次青藏科考启动的第六年，随着第二次青藏科考的持续深入和内容的不断拓展，科考队涉及的高海拔极端环境区作业内容越来越多，推动科考与登山融合促进新科学发现的需求也愈发强烈。

科考队员在采集卓奥友峰不同海拔地区的植物样本（9月29日摄）。新华社记者晋美多吉 摄

“以前作为登山运动员来说，只用管登山，轻松一些；现在作为一名科考队员，需要考虑科考的需求，登顶不再是唯一目标。”此次卓奥友峰科考登顶队队长德庆欧珠说。（记者田金文、张泉、陈尚才）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经