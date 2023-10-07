马姝瑞、吴慧珺、王自宸、张浩然

“我是一名软件工程师，帮我写一个求职的PPT。”在位于安徽合肥高新区的中国声谷体验中心，对着一款鼠标发出语音指令几秒钟后，一份内容详尽的PPT便出现在屏幕上。

语音输入与AI大模型的结合，是这款名为“咪鼠”的鼠标能够把内容生成与产品应用相结合的“秘密”。开发这款智能鼠标的安徽咪鼠科技有限公司相关负责人告诉记者，公司通过开放平台完成了产品研发，从零部件到整机组装、生产、测试都能在合肥高新区完成。

这是位于安徽合肥的中国声谷产业园（2019年3月13日摄，无人机照片）。新华社记者 张端 摄

AI医疗将二维医学影像自动重建出立体三维图像，辅助医生快捷、精准诊断；既“聪明”又“好用”的讯飞星火认知大模型、羚羊工业大模型密集上新……中秋国庆假期前夕，记者走进位于合肥高新区的中国声谷，“黑科技”创新应用让人目不暇接。

2021年出台实施的《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》提出，统筹规划引导中部地区产业集群（基地）发展，在长江沿线建设中国（武汉）光谷、中国（合肥）声谷，在京广沿线建设郑州电子信息、长株潭装备制造产业集群，在京九沿线建设南昌、吉安电子信息产业集群，在大湛沿线建设太原新材料、洛阳装备制造产业集群。

两年多来，作为我国重要的现代装备制造及高技术产业基地，记者在中部各地看到，先进制造集群的“筋骨”正在不断壮大，成为推动高质量发展的强劲动力。

截至2022年底，中国声谷入驻企业总数突破2000户，年产值超过2000亿元，形成以智能语音及人工智能产业为核心，网络安全、量子信息及空天信息等产业共同发展的新一代信息技术产业集群。

“人工智能产业将迎来更大的爆发期，未来的应用场景会远远超越现在的想象，比如在工业领域的应用等，正等待进一步开发挖掘。”安徽省信息产业投资控股有限公司总经理马红说，当前，中国声谷正在谋划出台新一轮扶持政策，腾换升级入驻企业，吸引更多创新型企业落户。

不仅要有先进的产业形态，更要有优质的发展环境。打造集研究开发、检验检测、成果推广等功能于一体的产业集群（基地）服务平台，是中部地区做大做强先进制造业的重要抓手。

“这套线材能实现1秒钟传输1G体量的文件。”走进湖北武汉东湖高新区的中国光谷，长飞光纤光缆股份有限公司生产的一款新型光纤产品引人瞩目。

创建于1988年5月的长飞公司，是一家专注于光纤光缆产业链及综合解决方案领域的科技创新型企业，工作人员祁婧介绍说，随着8K、VR等技术在家庭影音中得到更多应用，传统线缆难以满足相关场景对高清画质、立体音效的要求，高传输速率、更薄更轻的光纤产品正加速普及。

4月11日， 武汉光迅科技股份有限公司生产车间内，技术人员在光模块生产线作业。新华社记者 程敏 摄

机制、体制推陈出新，资本、平台、人才等全方位支持，多家光电子信息产业领军企业拔节生长，一系列创新成果接连涌现……目前，中国光谷光电子信息产业规模已突破5000亿元，光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备和北斗产业等五大优势产业将带动湖北制造业迈上新台阶。

武汉市委常委、东湖高新区党工委书记杜海洋说，中国光谷能够在光电子信息产业领域独树一帜，不仅因为产业集群规模效应明显、产业特色鲜明，更为重要的是有着持续创新的发展能力和充满活力的产业氛围。

在新兴产业和科技创新的引领下，中部各地持续吸引创新创业团队，招引高层次人才和青年人才，招贤引才的大门越开越宽，创业的舞台越来越广阔。

“连续多年研发投入保持6%以上，研发人员1602人，占到总人数22.59%，这是企业发展活力不断增强的基础。”中信重工机械股份有限公司党政办公室主任任宏军说。

洛阳装备制造产业集群是中部地区重点建设的产业集群之一。目前，洛阳市共有国家级首台（套）装备1个，河南省首台（套）重大技术装备129个。

“下一步，洛阳将以优化产业结构、增强产业发展内生动力为重点，加快构建以企业为主体、市场为导向、政产学研深度融合的技术创新体系，合力推动产业链、创新链、供应链、要素链、制度链深度耦合。”洛阳市工业和信息化局党组书记、局长魏斌说。（记者马姝瑞、吴慧珺、王自宸、张浩然）

(责编：罗知之、陈键)

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