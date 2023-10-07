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装备“智造”大脑 数字技术助力制造业改造升级

李泽欣
2023年10月07日09:22 | 来源：新华网
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总部位于浙江杭州的蒲惠智造科技股份有限公司，是一家为离散制造企业提供数字化转型解决方案的工业互联网公司。其自主研发的全栈式SaaS（软件即服务）产品可以链接工厂的生产运营资源，让企业管理者全面掌握销售订单情况、采购执行情况、生产制造情况、产品质量情况等。

自2018年成立至今，蒲惠智造科技股份有限公司通过平台化服务、批量化改造的模式，已为1000余家制造业中小企业提供数字化转型服务。

位于嘉兴市的浙江霈晟精密机械有限公司是专业从事金属制品精密制造的企业，产品出口美国、德国、法国、意大利等国家，年产值超过1亿元。2022年公司与蒲惠智造科技股份有限公司达成合作，对企业的生产经营流程进行了全方位数字化改造，大大提升了企业的经营管理效率。

在浙江，随着数字经济创新提质“一号发展工程”的落地推进，通过数字技术对制造业进行改造升级，已成为推进新型工业化的重要篇章。今年是浙江全面推进中小企业数字化改造的第二年。全省正加快推进产业数字化“三个全覆盖”，数字化服务商纷纷为企业提供“N+X”数字化改造模式。

(责编：罗知之、陈键)
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