原标题：1—8月份我国钢铁行业运行总体平稳

中国钢铁工业协会发布的数据显示，1—8月份，我国钢铁行业保持平稳增长态势，高端化、智能化、绿色化水平稳步提升。

数据显示，今年前8个月，我国粗钢、生铁、钢材产量同比分别增长2.6%、3.7%、6.3%，保持平稳增长，出口钢材5878.5万吨，同比增长28.4%。今年以来，随着我国产业结构持续调整，钢铁需求结构发生变化，带动钢铁行业转型步伐加快。

瞄准新需求、开发新产品。今年以来，我国钢铁企业着力推进研发创新，产业高端化、智能化、绿色化水平稳步提升。

今年上半年，宝钢的超高强钢板等7项产品实现全球首发，主要用于汽车加强件、防撞件等碰撞安全部件。世界最大轴重的重载车轮不久前在马钢下线，车轮制造全流程实现绿色制造，降低碳排放20%以上。

下一步，随着国家发布的《钢铁行业稳增长工作方案》落地实施，9—12月份钢材需求或弹性恢复，供需矛盾预期向好，钢铁产业结构将进一步优化。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经