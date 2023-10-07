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旅游市场步入理性繁荣阶段

张 雪
2023年10月07日09:27 | 来源：经济日报
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原标题：旅游市场步入理性繁荣阶段

中秋国庆假期，文化和旅游行业恢复势头强劲，全国旅游市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，8天假期，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，较2019年增长1.5%。

“从游客平均出游距离、目的地平均游憩半径、旅游消费结构、自驾游比重，以及游客满意度等微观结构性指标来看，旅游经济开始步入市场内生和创新驱动的新常态，稳步转入理性繁荣的新阶段。”中国旅游研究院院长戴斌表示。

热点更热冷点不冷

多家在线旅游平台数据显示，中秋国庆假期国内热门城市机票、酒店、门票预订量超过2019年，为提振消费发挥了重要作用。在携程旅行网上，中秋国庆假期国内游订单同比增长近2倍。同程旅行网数据显示，假日期间平台酒店预订量超过“五一”假期，创下今年以来的单日峰值，机票、火车票、景区门票预订量均创下近5年同期新高。

“我们旅行社以四川的长线游为主，今年的经营情况很好，节前一周还在加车辆库存。”成都大脚国际旅行社总经理李勇说。超长假期让选择中远程旅游的游客多起来。携程数据显示，中秋国庆假期，跨省游订单占比达51%，同比增长2倍多。

在主要旅游目的地及热门景区消费活跃度持续高位运行的同时，越来越多“小地方”“小众目的地”走红，“热点更热、冷点不冷”现象突出。去哪儿旅行网数据显示，假期“小机场”旅客量上升明显，飞往辽宁丹东、广西河池、浙江舟山的机票预订量较2019年同期增长三成以上。

“年初时酒店价格猛涨，‘五一’假期前，高铁一票难求。时至中秋国庆假期，高铁车次增加，节前捡漏机票重现，小众目的地重回视野……种种数据表明，旅游市场已恢复如常。”去哪儿大数据研究院研究员肖鹏说。

文体旅融合效果增强

正在举行的杭州亚运会备受关注。杭州、宁波、金华、湖州、温州、绍兴等城市，因这场体育盛事吸引了天南海北的游客。飞猪旅行网上，今年中秋国庆假期这些城市酒店及民宿的预订间夜量较2019年增长超60%。

中秋国庆期间正值国家艺术院团演出演播季，多部作品在北京、上海、内蒙古等地上演，为市民游客带来丰富节日大餐的同时，也带动了当地旅游消费。广东、湖南、陕西、四川、山西、海南等地举办特色鲜明的赏灯观月、文艺表演、巡游等系列活动。各类音乐节集中举行，成为拉动文旅消费的一大亮点。据不完全统计，今年中秋国庆假期全国有60多场音乐节。

各地博物馆再次迎来客流高峰。同程旅行网数据显示，中秋国庆假期期间，国内博物馆旅游热度环比上涨超过4倍。

国家级夜间文化和旅游消费集聚区示范带动作用进一步体现，夜间消费活力进一步激发。根据中国联通数据监测，9月28日18时至10月6日6时，243个国家级夜间文化和旅游消费集聚区夜间客流量1.12亿人次，平均每个集聚区每夜5.76万人次，较2022年国庆节假期增长68.7%。

出境游迎重要复苏节点

在长达8天的中秋国庆假期里，出境游市场也迎来了重要复苏节点。携程数据显示，中秋国庆假期期间，出境游订单同比增长超8倍。从机票预订数据来看，“90后”仍是出境游客中的主力军，占比近三成。

在飞猪平台上，中秋国庆假期期间，境外当地玩乐服务的履约规模同比去年增长近9倍。

今年以来，文化和旅游部分3批恢复138个国家和地区的团队旅游和“机票+酒店”业务，加上国际航线航班持续恢复和境外国家地区入境免签等政策利好，入出境旅游市场同比2022年国庆节和2023年“五一”假期均有较大幅度增长，并带动了国际和港澳台旅游供应链的加快修复。

“随着国际航班恢复和签证政策优化，预计中国游客消费热情将向出境游延伸，中国也将吸引越来越多国际游客。”携程研究院行业分析师王亚磊表示。

张 雪

(经济日报)

(责编：罗知之、陈键)
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