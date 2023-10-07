假期全国道路交通总体平稳有序
2023年10月07日09:28 | 来源：经济日报
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原标题：假期全国道路交通总体平稳有序
本报北京10月6日讯（记者曾诗阳）今年中秋、国庆“两节”相连，全国探亲流、旅游流、观赛流重叠，各地人流量、车流量屡创新高。从公安部交通管理局监测的73条高速公路700个重要通道和53条国道300个重要通道节点流量看，假期期间全国主要高速公路、国省道流量持续高位运行，与去年相比分别上升53.4%、21.9%。
各级公安交管部门针对交通流量变化情况和假期返程特点，调整警力部署，加强指挥调度，确保全国道路交通安全形势持续平稳。截至10月6日19时，全国道路交通安全形势总体平稳有序，未接报重特大道路交通事故；除城市周边、旅游景区周边道路以及部分路段因交通事故导致部分时段拥堵缓行外，未接报大范围、长时间、长距离严重交通拥堵。
(责编：罗知之、陈键)
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