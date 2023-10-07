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南京银行北京通州支行赴属地科创园区举办金税四期专题讲座

2023年10月07日13:13 | 来源：中国网财经
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原标题：南京银行北京通州支行赴属地科创园区 举办金税四期专题讲座

　　近日，南京银行北京通州支行与北京奥宇科技企业孵化器有限公司共同举办金税四期主题讲座，吸引了30余家园区入驻企业现场参与。

　　南京银行外聘专家从当前国内外宏观形势、金税四期上线带来的影响变化及未来行业发展趋势前瞻等方面，为与会嘉宾奉上了一场紧贴实际、生动丰富的专题讲座。随后，南京银行工作人员向现场众多企业代表宣讲南京银行小企业金融“鑫e小微”标准化系列产品。鉴于产品的高度适配性，多家企业当即表达了融资需求及合作意愿。

　　北京奥宇科技企业孵化器有限公司是京南地区重点科创园区，先后被认定为“国家高新技术创业服务中心”“国家级孵化器”“国家级众创空间”。南京银行北京通州支行与该园区相伴成长，有着良好的合作渊源，不断续写银园合作佳话。

　　南京银行北京分行深耕普惠金融、科创金融，今年以来亮点纷呈，上线“鑫e小微”、成立分行科创金融中心、上线科创专营A1模式等，为广大中小企业纾困和发展不断赋能、持续发力。

(责编：曹淼、李源)
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