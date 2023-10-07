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商务部新闻发言人就美商务部将部分中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问

2023年10月07日13:44 | 来源：商务部新闻办公室
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有记者问：美东时间2023年10月6日，美国商务部以涉俄为由，宣布将部分中国实体列入出口管制“实体清单”，请问中方对此有何评论？

答：中方注意到有关情况。美方在短时间内，再次以所谓涉俄为由，将中国一些企业列入出口管制“实体清单”。美方泛化国家安全，滥用出口管制措施，对中国企业肆意实施单边制裁和“长臂管辖”，这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。

美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

(责编：杨光宇、白宇)
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