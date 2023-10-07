国家开发银行：1月至9月发放超3400亿元贷款支持城市基建
2023年10月07日14:22 | 来源：人民网
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据国家开发银行官网消息，今年1月至9月，该行向城市基础设施领域发放贷款超过3400亿元，为城市交通、防洪排涝、污水和垃圾收集处理、管廊管网、城市有机更新等城市市政及公共设施建设、改造和智慧化升级等提供了有力支持。
据介绍，国家开发银行聚焦服务提高城市规划、建设、治理水平、促进城乡建设绿色发展等，加强调查研究，积极探索市场化融资模式，推进存量资产盘活，将基础设施、产业设施、配套经营服务设施有机结合起来，着力为城市基础设施建设提供优质、高效的金融服务，推动将“廊、网、道”建设、产城融合、生态保护和修复等系统谋划，打破区域间、行业间分割，推动各类基础设施之间形成互为支撑、协同互补、融合联动的高质量发展态势。
国家开发银行立足服务新时代东北全面振兴、助力进一步巩固东北地区产业安全基础，支持长春新区产业配套项目，融资推动产业载体及配套设施建设、生态环境基础设施提升、公共服务配套设施建设等，聚力打造精细化工产业和现代物流产业集聚区。在苏州，该行运用开发性金融工具和中长期信贷，投贷联动支持苏州历史文化名城高质量保护和提升利用工程，并积极提供规划研究服务，助力高标准开展历史遗存保护修缮和更新利用、老旧片区改造提升等，有效改善当地居民生活条件，加强历史文化保护。在江苏无锡，该行立足服务长江大保护和绿色发展，筹组银团积极支持宛山湖生态科技城范围内的宛山湖片区生态整治及产城融合项目落地实施。
国家开发银行有关部门负责人表示，将进一步加大以市场化方式支持城市基础设施建设力度，为打造宜居、韧性、智慧城市，推进以人为核心的新型城镇化建设作出新的贡献。
(责编：董童、李源)
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