商务部回应美将部分中国实体列入出口管制清单
2023年10月07日14:33 | 来源：新华网
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新华社北京10月7日电 针对近日美国商务部以涉俄为由宣布将部分中国实体列入出口管制“实体清单”，商务部新闻发言人7日回应称，中方注意到有关情况，对此坚决反对。
这位新闻发言人强调，这是美方在短时间内，再次以所谓涉俄为由，将中国一些企业列入出口管制“实体清单”。美方泛化国家安全，滥用出口管制措施，对中国企业肆意实施单边制裁和“长臂管辖”，这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
(责编：杨光宇、白宇)
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