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中秋、国庆假期全国揽投快递包裹超51.47亿件

2023年10月07日15:58 | 来源：新华网
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新华社北京10月7日电（记者戴小河）记者7日从国家邮政局获悉，今年中秋、国庆假期全国邮政行业揽收快递与包裹25.75亿件（不包含邮政集团包裹业务），日均揽收量与2019年国庆长假相比增长122.6%，与2022年国庆长假相比增长8.6%；投递快递与包裹25.72亿件（不包含邮政集团包裹业务），日均投递量与2019年国庆长假相比增长133.9%，与2022年国庆长假相比增长18.7%。

国家邮政局表示，为做好假期寄递服务，各级邮政管理部门加大假期行业安全工作力度，把寄递渠道安全管理“三项制度”落细落实落到位，严防涉枪涉爆、涉黄涉非、涉毒涉危等禁寄物品进入寄递渠道。同时持续加强快递员群体合法权益保障，督导邮政快递企业严格落实国家法律法规关于法定节假日薪酬待遇有关规定。各邮政快递企业切实保障节日期间寄递服务质量，维护消费者合法权益；加强运营网络动态管理，统筹安排生产资源，提前做好运力和人力调配；全力保障基层网点，尤其是确保农村和末端网点运营稳定。

(责编：杨光宇、白宇)
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