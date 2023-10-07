人民网北京10月7日电（欧阳易佳）据水利部消息，10月6日20时，汉江下游汉川站水位28.98米，低于警戒水位0.02米，至此，汉江中下游全线退至警戒水位以下，汉江洪水结束，未发生重大险情，今年汉江秋汛防御取得重大胜利。

据悉，华西秋雨开始以来（8月24日至10月6日），汉江流域降水量337毫米，为近30年同期均值的2.2倍。9月下旬至10月上旬，丹江口水库连续发生两次入库洪水过程，最大入库流量分别为16400立方米每秒（9月30日4时）、14300立方米每秒（10月2日17时）。汉江发生两次编号洪水，其中，9月29日20时丹江口水库入库流量涨至15100立方米每秒，汉江上游形成“汉江2023年第1号洪水”；10月2日22时中游皇庄站水位涨至48.02米，超过警戒水位0.02米，汉江中游形成“汉江2023年第2号洪水”。

在应对汉江第1号洪水过程中，水库群累计拦洪11.9亿立方米，其中丹江口水库拦洪8亿立方米，将入库洪峰16400立方米每秒削减至9800立方米每秒下泄，削峰率约40%，避免了汉江中下游水位超警戒；在应对汉江第2号洪水过程中，水库群累计拦洪5.6亿立方米，其中丹江口水库拦洪5.1亿立方米，将入库洪峰14300立方米每秒削减至6820立方米每秒下泄，削峰率达52%，圆满实现丹江口入库洪水与汉江中下游区间洪水错峰的调度目标，将皇庄站洪峰流量从20000立方米每秒降低至13900立方米每秒。

通过汉江流域水库群联合调度，有效降低了汉江中下游主要控制站水位约0.8～1.5m，避免了仙桃至汉川河段超保证水位及杜家台蓄滞洪区分洪道运用，缩短了主要控制站水位超警戒时间5至10天，大大减轻了汉江中下游防洪压力，中下游堤防没有发生重大险情，丹江口水库大坝及库区安全监测正常，有力保障了汉江流域防洪安全。同时统筹防洪与汛末蓄水，合理拦蓄洪水资源，为水库群完成蓄水目标打下了坚实基础。

下一步，水利部将继续密切监视汉江流域雨水情，继续做好丹江口水库调度，强化水库大坝及库区安全监测，确保实现防洪安全和水库蓄至正常蓄水位。

(责编：杨虞波罗、章斐然)

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