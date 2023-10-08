我国数字出版产业收入规模逾1.35万亿元
2023年10月08日09:25 | 来源：人民网-人民日报
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原标题：我国数字出版产业收入规模逾1.35万亿元
记者日前从第十三届中国数字出版博览会上获悉：2022年，我国数字出版产业展现出较强的发展势头，总收入达到13586.99亿元，比上年增加6.46%。
传统书报刊数字化收入呈现上升态势。2022年，互联网期刊、电子图书、数字报纸的总收入为104.91亿元，相较于2021年的101.17亿元，增幅为3.7%。
新兴板块发展势头继续向好。2022年，在线教育收入为2620亿元、网络动漫收入330.94亿元。2022年，网络文学持续高质量发展，走出去迈出稳健步伐，海外传播力影响力持续增强。截至2022年底，中国网络文学共向海外输出作品1.6万余部，其中实体书授权超过6400部，上线翻译作品9600余部，网络文学海外市场规模突破30亿元。
元宇宙加速催生数实融合新场景。继数字藏品之后，虚拟数字人将成为元宇宙的重要入口。据介绍，按照商业和功能因素，虚拟数字人可划分为内容/IP数字人、功能服务数字人和虚拟分体数字人。目前虚拟数字人在数字阅读、数字音乐、新闻播报、网络直播、数字文旅等多个领域和场景均已形成初步应用，并呈现出良好发展态势。未来虚拟数字人将作为IP产业链中的重要一环，进一步释放数字版权价值，为数字内容产业创新发展提供更多可能性。
(责编：申佳平、陈键)
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