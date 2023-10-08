2023年中秋国庆假期全国跨区域人员流动量累计22.04亿人次
2023年10月08日09:25 | 来源：新华网
小字号
原标题：2023年中秋国庆假期全国跨区域人员流动量累计22.04亿人次
记者7日从交通运输部了解到，2023年中秋、国庆假期，全国跨区域人员流动量（包括营业性旅客运输人数和高速公路、普通国省道非营业性小客车出行人数）累计22.04亿人次。其中，营业性旅客运输人数累计4.58亿人次，日均5727.7万人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均增长57.1%。
营业性旅客运输方面，具体来看，铁路发送旅客累计1.41亿人次，日均1763.6万人次，比2022年同期日均增长158.0%；公路发送旅客累计2.9亿人次，日均3623.2万人次，比2022年同期日均增长28.1%；水路发送旅客累计1018.1万人次，日均127.3万人次，比2022年同期日均增长106.1%；民航发送旅客累计1708.5万人次，日均213.6万人次，比2022年同期日均增长195.0%。
此外，全国高速公路流量累计4.83亿辆次，日均6043万辆次。
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中秋国庆假期全国发送旅客累计4.58亿人次 公路网流量始终保持高位运行
- 人民网北京10月7日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，中秋国庆假期，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量累计4.58亿人次，日均5727.7万人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均增长57.1%。 其中，铁路发送旅客累计1.41亿人次，日均1763.6万人次，比2022年同期日均增长158.0%；公路发送旅客累计2.9亿人次，日均3623.2万人次，比2022年同期日均增长28.1%；水路发送旅客累计1018.1万人次，日均127.3万人次，比2022年同期日均增长106.1%；民航发送旅客累计1708.5万人次，日均213.6万人次，比2022年同期日均增长195.0%。…
- 我国航空运输安全有序恢复 中秋国庆假期民航运输旅客超1700万人次
- 人民网北京10月7日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，今年中秋国庆假期期间（从9月29日到10月6日共8天），全国民航累计运输旅客1708.2万人次，日均运输旅客213.5万人次，比2019年国庆假期(日均189.7万人次)增长12.6%，比2022年国庆假期(日均72.4万人次)增长194.9%。 数据显示，假期期间，全国实际飞行航班134321班，日均保障航班16790班，日均航班量较2019年国庆假期增长2.58%，较2022年国庆假期增长109.46%；航班正常率94.58%，较2019年国庆假期提高1.65个百分点，较2022年国庆假期下降3.38个百分点。…
- 评论
- 关注