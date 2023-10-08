叶昊鸣

原标题：2023年中秋国庆假期全国跨区域人员流动量累计22.04亿人次

记者7日从交通运输部了解到，2023年中秋、国庆假期，全国跨区域人员流动量（包括营业性旅客运输人数和高速公路、普通国省道非营业性小客车出行人数）累计22.04亿人次。其中，营业性旅客运输人数累计4.58亿人次，日均5727.7万人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均增长57.1%。

营业性旅客运输方面，具体来看，铁路发送旅客累计1.41亿人次，日均1763.6万人次，比2022年同期日均增长158.0%；公路发送旅客累计2.9亿人次，日均3623.2万人次，比2022年同期日均增长28.1%；水路发送旅客累计1018.1万人次，日均127.3万人次，比2022年同期日均增长106.1%；民航发送旅客累计1708.5万人次，日均213.6万人次，比2022年同期日均增长195.0%。

此外，全国高速公路流量累计4.83亿辆次，日均6043万辆次。

(责编：申佳平、陈键)

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