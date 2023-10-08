赵文君

原标题：六部门联合印发《城市标准化行动方案》

国家标准化管理委员会、工业和信息化部、民政部、生态环境部、住房城乡建设部、应急管理部六部门近日联合印发《城市标准化行动方案》。方案提出，我国到2027年基本建成城市高质量发展标准体系。

方案提出，到2027年，城市高质量发展标准体系基本建成，在城市可持续发展、新型城镇化建设、智慧城市、公共服务、城市治理、应急管理、绿色低碳、生态环境、文化服务、基础设施等领域制修订国家标准、行业标准150项以上。

方案部署了16项重点任务，聚焦加快建设城市高质量发展标准体系，明确了城市可持续发展、区域协调发展、智慧城市、基本公共服务、城市安全风险应急保障、生态环境等12个领域的标准制修订重点任务。

此外，方案还部署了深入开展城市标准化试点建设、城市标准化国际合作、打造城市标准化经验交流合作平台、探索开展重点领域标准化专项行动等标准化重点工作。

(责编：申佳平、陈键)

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