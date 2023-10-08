原标题：县域消费洞察：烘干机、洗碗机、洗地机“新三大件”热销

10月7日，苏宁易购发布下沉市场“双节消费洞察”指出，县域消费呈现出“家电家居一站购、新三大件、前置集成化、高端智能化、绿色健康化”五大新趋势。双节期间，零售云数据显示：西门子烘干机销售同比增长332%、添可洗地机增长10倍、激光电视增长253%、芝华仕家居增长50%、九牧卫浴花洒增长161%。

9月底，苏宁易购零售云全国第14000店在安徽省阜阳市颍上县正式开业，零售云提速县域“店网”全覆盖，持续提升合作伙伴效率与用户体验。零售云相关负责人表示：“依托全国14000+门店为支点，好产品好服务正走向天南海北，例如，新疆电热水器销售同比均增长超300%；广东海尔洗干一体机增长205%；内蒙古挂壁式、立柜式冷暖空调销售均增长超140%；黑龙江卧式冷柜增长497%；海南十字对开门冰箱增长154%。”

双节期间，家装市场进入旺季，有置家、装修升级的消费者更关注家电家居套购优惠。数据显示，芝华仕家居销售同比增长50%，九牧卫浴花洒增长161%，掌上明珠餐桌、电视柜销售均增长超220%，美的厨电套装增长超10倍。同时，前置集成家电热度提升，海尔中央集成、老板嵌入式烤箱、帝燃热水器销售同比增长127%、117%、130%。

此外，县镇消费者在购置冰箱、电视、洗衣机“传统三大件”之外，也呈现出烘干机、洗碗机、洗地机“新三大件”消费趋势。零售云门店数据显示，西门子烘干机、老板洗碗机、添可洗地机销售同比增长332%、197%、超10倍。

“在县镇市场，高端智能化、绿色健康化的家电需求日益旺盛，消费者会更多选择一级能效、功能齐全、智能操作、利于健康的家电产品。”零售云相关负责人透露。从数据来看，县域消费升级趋势明显，COLMO洗干一体机销售同比增长291%，西门子冰箱洗衣机增长110%，激光电视增长253%，万元以上的大屏彩电增长超400%。同时，绿色、健康家电持续热销，比如，小天鹅节能滚筒洗衣机、万和消毒柜、比弗利净水设备销售同比增长87%、351%、216%，可见县域品质化消费成新常态。

据悉，双节大促期间，零售云持续推出以旧换新最高抵1000元、掌上明珠15999元抢整家套餐、超1000场次的“家电换新”等多重优惠活动，进一步满足县镇市场“置家消费”。苏宁易购表示，双节期间，零售云全国新开门店259家，其中Super旗舰店新开13家，加速多级市场的门店开拓与升级，为消费者带来了更舒适的“逛购”新体验。

(责编：董童、李源)

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