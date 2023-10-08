新华社北京10月8日电（记者樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，8日，开挖直径达13.3米的国产超大直径泥水平衡盾构机“京通号”在湖南长沙下线。该盾构机将用于京唐城际铁路运潮减河隧道掘进施工，为建设“轨道上的京津冀”再添新动力。

据了解，运潮减河隧道位于北京市通州区，是京唐城际铁路全线最后一条将贯通的隧道，也是北京城市副中心地区的首条高铁大直径盾构隧道。“京通号”将在覆土8.8米的超浅埋地层始发，向西独头掘进1285米，穿越运潮减河、路县故城遗址等，于北京城市副中心站接收。

据中铁十四局项目现场负责人孙立军介绍，为确保盾构机顺利掘进，中铁十四局与铁建重工集团联合打造“京通号”超大直径泥水平衡盾构机。盾构机总长约138米，主机总重量约1800吨，刀盘配备光纤连续式及液压式磨损检测装置，在掘进过程中可实现刀具磨损量实时检测，操作人员可及时调整盾构掘进参数，提高掘进效率，保障施工安全。

京唐城际铁路是京津冀交通一体化标志性工程，对于完善区域路网结构、强化京津冀地区互联互通、便利沿线群众出行、助力京津冀协同发展具有重要意义。

(责编：杨雪楠、胡永秋)

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