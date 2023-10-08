新华社海口10月8日电 题：推动共建“一带一路”和自贸港建设战略联动——专访海南省委常委、常务副省长巴特尔

新华社记者陈良杰、涂超华、周慧敏

海南在参与共建“一带一路”中发挥着重要作用。海南省委常委、常务副省长巴特尔近日接受新华社记者专访时表示，推动共建“一带一路”和自由贸易港建设的战略联动，是海南发展的重大机遇和职责使命。海南将注重发挥政策优势和区位优势，持续扩大对外开放，以实实在在的项目成果彰显双边交流的务实成效。

发挥多重优势抓机遇开新局

海南自由贸易港有着独特的政策优势。巴特尔表示，近年来，海南全力以赴推动落实“零关税、低税率、简税制”和“五个自由便利、一个安全有序流动”为主要特征的自由贸易港政策制度体系，积极营造更加公平开放的营商环境，吸引“一带一路”合作伙伴来海南投资。

海南自由贸易港政策中，最主要的是“准入”和“税收”。“准入”就是对外商投资实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，外商投资准入负面清单目前已缩短为27项，制造业条目已经归零。“税收”就是“零关税、低税率、简税制”原则，比如“两个15%”所得税，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税，高端人才和紧缺人才个人所得税实际税负超15%的部分予以免征。

政策红利持续释放，海南日渐成为投资热土。2023年1月至8月，“一带一路”合作伙伴在海南新设外商投资企业同比增长24.12%。

热情“请进来”，积极“走出去”。巴特尔表示，海南充分利用自贸港企业境外投资税收政策优势，支持企业加大对新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、柬埔寨等“一带一路”合作伙伴境外投资，投资领域涵盖制造业、农业、教育等多个行业，有效增强国内国际两个市场两种资源的联动效应。

2023年1月至8月，海南新增对“一带一路”合作伙伴的境外投资备案项目49个，对“一带一路”合作伙伴实际投资金额逐年递增。2022年海南与“一带一路”合作伙伴的贸易进出口额944亿元，同比增长62.8%；2023年1月至8月是711.9亿元，同比增长23.3%。

加强交流合作促进民心相通

海南通过充分利用国际化交流平台，不断扩大对外开放，深化与“一带一路”合作伙伴交流合作。

巴特尔介绍，近年来，海南省领导外访“一带一路”合作伙伴占出访总量约80%，有效推动各领域交流合作。海南已圆满完成22届博鳌亚洲论坛重大主场外交活动服务保障任务，推动论坛成为兼具亚洲特色和世界影响力的国际交流平台。海南还充分利用中国国际消费品博览会、海南岛国际电影节等重大国际活动平台，搭建合作研究、对话交流、信息共享平台。

海南承办中国（海南）国际海洋产业博览会，开展“行走的达沃斯”海南行等活动，邀请“一带一路”合作伙伴企业来琼参展考察；承办首届“中国-东盟清洁能源合作周”、第七届“中国-阿拉伯国家联盟能源合作大会”等活动，推进海南与各国经贸文化交流。

巴特尔说，十年来，海南不断丰富与“一带一路”合作伙伴经济、文化、教育等多领域交流合作，务实有效开展系列民心工程，促进了民心相通。

海南与密克罗尼西亚联邦波纳佩州签约实施的椰子种植示范园项目被纳入第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单，得到当地人民的高度认可和赞赏；自2016年7月开始实施“中国海南·柬埔寨光明行”义诊活动以来，累计筛查病患3371名，实施手术701例，手术成功率为100%。

持续扩大开放打造“双循环”重要交汇点

巴特尔表示，下一步，海南在推进共建“一带一路”工作中，将加强同“一带一路”合作伙伴开展多层次、多领域的务实合作，致力推动共建“一带一路”和自由贸易港建设的战略联动。

提高开放水平。对标国际高标准经贸规则，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，不断扩大与“一带一路”合作伙伴特别是东南亚国家的合作，努力把海南打造成为中国企业走向国际市场的总部基地和境外企业进入中国市场的总部基地“两个基地”，西部陆海新通道国际航运枢纽和面向太平洋、印度洋的区域性国际航空枢纽“两个枢纽”，空海国际交通网络和国际经贸合作网络“两个网络”。

抓实项目建设。优先推动一批具有较好经济可行性、风险可控、示范效应强、能够推动东道国产业升级和经济发展的“小而美”项目，以点带面服务共建。目前海南正在积极推进中国东盟（海南）邮轮旅游互联互通示范项目，下一步力争开通更多连接东盟国家和地区的旅游精品航线。

深化人文交流。发挥保税航油、航权开放和免签政策效应，开通、加密更多直达国际航线、航班。持续推动落实更加开放的免签、落地签入境政策，提升“一带一路”合作伙伴签证便利化水平。加强与“一带一路”合作伙伴尤其是东盟国家企业、民间机构、人员在教育、医疗、文化、体育等领域的交流合作，在建设21世纪海上丝绸之路重要战略支点上迈出更加坚实的步伐。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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