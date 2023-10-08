新华社武汉10月8日电（记者侯文坤）记者10月8日从华中科技大学获悉，华中科技大学国家脉冲强磁场科学中心工程技术团队近日成功实现20兆瓦半直驱永磁风力发电机转子的整体充磁，标志着我国科研团队在国际上率先实现对兆瓦级永磁风力发电机全系列机型整体充退磁。

据介绍，永磁风力发电机是目前用于风力发电的主力机型，而永磁磁极是永磁电机的关键核心部件，由众多磁钢拼装而成。传统“先充磁后组装”的制造技术，因磁钢带有磁性，相互间存在巨大的排斥力，导致磁极组装难度大、装配精度低，电机的电磁和机械性能难以精确控制，且制造过程存在一定安全隐患。对此，华中科技大学国家脉冲强磁场科学中心李亮教授团队在国际上率先提出大型永磁电机“无磁装配-整体充磁”方法，并在湘潭电机有限公司和中车永济电机有限公司等多家单位成功应用。该方法在提升永磁电机的电气和机械性能同时，还能提高生产效率和生产安全性，有效降低生产成本。

据了解，在实现快速充磁的同时，整体充退磁技术还具备低能耗快速退磁能力。国家能源局数据显示，截至今年6月底，我国风电装机3.89亿千瓦，而在风电装机容量不断增加的同时，早期投运的风电机组也将迎来大规模“退役潮”，因此该技术在退役永磁风电机组的绿色再制造方面也具有广阔应用前景。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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