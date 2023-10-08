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北交所修订相关指引 稳妥有序推进上市公司转板

2023年10月08日21:58 | 来源：新华社
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为稳妥有序推进北京证券交易所上市公司转板，北交所修订了相关转板指引并于10月8日正式发布实施。

根据转板指引，北交所上市公司向上海证券交易所或者深圳证券交易所申请转板有关事宜适用该指引。北交所表示，本次修订转板指引重视投资者权益保护，着力于形成有序化、规范化、常态化转板安排。

图为北京证券交易所外景。新华社记者 彭子洋 摄

图为北京证券交易所外景。新华社记者 彭子洋 摄

从主要修订内容看，首先是引导上市公司稳妥启动。根据指引，有转板意愿的上市公司，应当从实现长远健康发展、切实回报投资者出发，审慎评估自身是否符合转板条件，并选聘具有良好执业质量的保荐机构，稳妥启动、推进转板工作。

其次，指引压实中介机构“看门人”职责。要求保荐机构勤勉尽责，充分了解公司情况，在此基础上与公司签订保荐协议后及时报备，帮助企业扎实做好转板各项准备工作，实现转板稳启动、稳推进。

此外，指引进一步理顺转板程序安排，并强化“关键少数”监管。要求控股股东、实际控制人、董监高承诺公司推进转板期间“不减持”，防范相关主体利用“忽悠式”转板牟利、损害投资者权益。同时，加强异常交易监管，从严打击利用转板内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

北交所表示，本次优化转板机制，不仅有利于加强多层次资本市场互联互通，更为北交所上市公司发展壮大提供了多元路径。（记者姚均芳）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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