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三部门打击不法机构冒名出具虚假审计报告

万静
2023年10月09日09:23 | 来源：法治日报
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原标题：三部门打击不法机构冒名出具虚假审计报告

　　财政部、国务院国有资产监督管理委员会、国家金融监督管理总局共同对外发布《关于加强审计报告查验工作的通知》，提出要运用信息化手段打击不法机构假冒会计师事务所名义出具虚假审计报告、个别会计师事务所为同一审计事项违规出具多份审计报告等违法违规行为，旨在加强注册会计师行业信息化监管，强化审计报告查验。

　　《通知》要求，进一步加强注册会计师行业监管和业务指导，推动实现全国范围审计报告验证码应用，运用信息化手段打击不法机构假冒会计师事务所名义出具虚假审计报告、个别会计师事务所为同一审计事项违规出具多份审计报告等违法违规行为，促进提升审计质量和会计信息质量，更加有效发挥注册会计师行业在维护市场秩序、服务国家建设中的重要作用。

　　《通知》明确，会计师事务所应当按照规定将其承办《中华人民共和国注册会计师法》第十四条规定审计业务出具的报告上传注册会计师行业统一监管平台并申请赋码。被审计单位、银行、社会公众、监管机构等审计报告使用者可以通过统一监管平台查验审计报告是否由依法取得执业许可的会计师事务所出具、是否在统一监管平台报备并相应取得全国统一的验证码等。（万静）

(责编：申佳平、陈键)
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