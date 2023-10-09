珠海将召开城市规划水务领域行业大会 实现水务规划协同发展
2023年10月09日16:09 | 来源：人民网
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10月26日至27日，由中国城市科学研究会、中国生态城市研究院主办的“第十七届中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会”和“第十七届城市发展与规划大会”将在珠海召开。此次会议在中国科学技术协会、中国发展和改革委员会、中国自然资源部、中国住房和城乡建设部、中国文化和旅游部、中国生态环境部、中华全国工商联合会、广东省人民政府、珠海市人民政府的共同支持下，将为城市规划和水务领域的专家提供高质量平台，以专业的高度和视角，为我国城市发展的整体策略贡献智慧。
据介绍，会议将汇聚来自全球的300多位行业专家、400多家龙头企业，以及3000多名行业从业者深度参与，共同围绕“推进水资源、水生态、水环境协同治理”和“践行人民城市理念，构建宜居韧性智慧城市”两大主题展开讨论。同时，会议还将举办博览会，以全面展示全球城市规划行业水务领域的领先技术设备及理念。
同时，大会还将为城市规划和水务领域的专家提供平台，共同思考城市发展的整体策略，实现城市水务和规划的协同发展，为我国的城市规划的绘制出更加清晰和可持续的发展路径。
(责编：董童、李源)
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