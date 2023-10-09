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亚运会期间长江六座梯级电站累计发电量达160亿千瓦时

2023年10月09日17:18 | 来源：新华网
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新华社北京10月9日电（记者郁琼源）第十九届亚洲运动会已经圆满闭幕。记者9日从中国三峡集团获悉，杭州亚运会期间，长江六座梯级电站累计发电量达160亿千瓦时，全力保障亚运会电力供应。

本届亚运会恰逢中秋国庆假期，对电力安全稳定供应提出了更高要求。作为浙江省外来电主力军之一，三峡集团所属长江电力精益管理运行长江干流六座梯级电站，持续跟踪水雨情预测预报，科学编制调度方案，加强机组运行管理、大坝安全监测、设备状态监控，及时调整梯级水库蓄水计划和电站岁修计划，确保六座梯级电站110台机组全部处于运行或备用状态。

据长江电力相关负责人介绍，亚运会期间，六座梯级电站累计发电量达160亿千瓦时，同比增加77%，相当于节约标准煤超480万吨，减排二氧化碳超1300万吨，为受电区域供应源源不断的清洁电能。同时，六座梯级水库蓄水工作整体平稳有序，为枯水期长江中下游人民群众今冬明春用水、用电需求做好充分准备。

这位负责人说，后续，长江电力将进一步加强长江上游流域水文气象预测预报，持续做好梯级电站的运行管理，全力以赴完成水库蓄水、枯期补水、迎峰度冬能源保供等工作，为保民生、保供电提供坚强保障。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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