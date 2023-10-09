新华社合肥10月9日电（记者戴威）记者近日从中国科学技术大学获悉，该校天文学系副教授蔡振翼和教授王俊贤通过研究类星体中心超大质量黑洞吸积的极紫外辐射能谱，发现其与类星体本征亮度无关。

类星体是一类非常明亮的河外天体，其中心的超大质量黑洞持续吞噬所处星系核心区域的气体。巨大的引力势在气体形成的吸积盘上得以释放，转化为热能和电磁辐射，使得星系核心异常明亮。类星体也因此被称为宇宙中的“超级巨兽”。

过去，研究界普遍认为，类星体中心超大质量黑洞吸积的极紫外辐射能谱与其本征亮度相关。此次研究工作推翻了该领域的传统认识，研究人员进一步发现类星体的平均极紫外能谱远比经典吸积盘理论预期更软，对经典吸积盘辐射模型产生了严重挑战，有力地支持了具有普遍盘风的吸积模型。

据介绍，该项研究结果对深入理解大质量黑洞吸积物理、黑洞质量增长、宇宙再电离等诸多方面具有广泛影响。

相关研究成果日前发表于国际学术期刊《自然·天文学》。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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